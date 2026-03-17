Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 marzo 2026 rivelano che per Matteo Portelli arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla gravidanza di Marina Valli dopo che, per svariati giorni, vivrà dei momenti di grande apprensione e sconforto.

Intanto Umberto si ritroverà a dover fare i conti con le pesanti accuse di chi sosterrà che sia responsabile dell'avvelenamento dei bambini.

Matteo scopre la verità sulla gravidanza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-27 marzo

La notizia del ritardo di Marina Valli terrà Matteo con il fiato sospeso nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore.

Il contabile del Paradiso delle signore non riuscirà a non pensare ad altro, soprattutto dopo che aveva maturato la decisione di prendere le distanze dall'attrice per cercare di farsi avanti con Odile, in procinto però di convolare a nozze con Ettore.

Marina, intanto, si sottoporrà a una nuova serie di accertamenti per scoprire la verità sulla gravidanza e i medici le diranno che, in realtà, si tratta solo di un falso allarme.

La ragazza non è realmente in dolce attesa di un bebè così come aveva sospettato e ipotizzato e, tale notizia, permetterà a Matteo di tirare un sospiro di sollievo.

Umberto Guarnieri si ritrova messo alle strette nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 24 al 28 marzo su Rai 1, inoltre, rivelano che Umberto si ritroverà sempre più solo e demotivato dopo che verrà a galla un articolo che lo imputa come diretto responsabile di quanto è accaduto in merito al caso dell'avvelenamento dei bambini.

Il commendatore dovrà fare i conti anche con la pubblicazione di un manifesto denigratorio in cui verrà duramente attaccato.

La notizia ormai è di dominio pubblico e Umberto si ritroverà sempre più in crisi, seppur desideroso di dimostrare al mondo intero la sua totale estraneità ai fatti.

Nel frattempo Odile continuerà ad assumere un vero e proprio pugno di ferro nei confronti dello zio, mostrandosi sempre più scontrosa e intenzionata a fargliela pagare per aver cercato di sabotare le sue imminenti nozze con Ettore Marchesi.