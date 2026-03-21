Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 30 marzo al 3 aprile in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli resterà sconvolto nel momento in cui scoprirà che Odile sta per convolare a nozze con Ettore Marchesi.
Intanto Odile continuerà a mostrarsi spietata nei confronti di Umberto, dato che non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia sostenendo che il commendatore avrebbe giocato sporco alle spalle di Ettore.
Matteo sconvolto per Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile
Tra Matteo e Marina arriverà il momento di dirsi addio ufficialmente: i due comprenderanno di non essere fatti per stare insieme e, per tale motivo, decideranno di voltare pagina pacificamente.
Marina si dirà ormai pronta a lasciare definitivamente Milano mentre Matteo riprenderà in mano le redini della sua vita e si dirà pronto a intervenire con Odile.
Ma, proprio nel momento in cui tutto sembrerà giocare a favore del contabile del grande magazzino milanese, scoprirà che in realtà la figlia della contessa Adelaide ha preso una decisione clamorosa: sposare al più presto Ettore.
I due sono ormai pronti per il fatidico passo verso l'altare e, tale situazione, lascerà Matteo profondamente sconvolto.
Odile spietata nei confronti di Umberto Guarnieri
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 30 marzo al 3 aprile, inoltre, rivelano che Odile si mostrerà sempre più spietata nei confronti di Umberto Guarnieri.
La ragazza non avrà alcuna intenzione di fare sconti allo zio, soprattutto dopo che riuscirà a ottenere la prova del fatto che attesterà che non sia stato lui a contraffare il il documento che incastrata Guarnieri in merito al caso dei terreni avvelenati.
Umberto, quindi, scoprirà di essersi sbagliato nei confronti di Ettore ma ciò non lo aiuterà a superare le incomprensioni che sono sorte ormai con Odile.
Intanto Johnny si ritroverà a dover superare il tremendo lutto legato alla scomparsa di un suo caro amico, deceduto in guerra mentre in Caffetteria verranno preparati i cesti pieni di uova di cioccolata decorati con il simbolo della pace da esporre all'interno del Paradiso.