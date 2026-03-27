Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 7 al 10 aprile 2026 rivelano che Adelaide farà ritorno a villa Guarnieri con il preciso compito di smascherare i fratelli Marchesi. Agata, dal canto suo, continuerà a tenere la famiglia sulle spine in merito al suo ritorno improvviso a Milano. Nel corso delle puntate, poi, la ragazza prenderà una decisione molto drastica, ovvero, interrompere il suo lavoro a Firenze in maniera definitiva.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Agata si licenzia, Adelaide ritorna per smascherare i fratelli Marchesi

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, Agata riceverà una telefonata assolutamente inaspettata. La sua famiglia continuerà ad essere in pena per lei, in quanto non riuscirà a comprendere il reale motivo del suo ritorno inaspettato a Milano. La ragazza, alla fine, si aprirà con Roberto, rivelandogli qualcosa di molto significativo. A seguire, poi, Agata si dimetterà dal suo lavoro a Firenze, dunque, qualcosa di decisamente importante sarà accaduto.

Odile, nel frattempo, sarà titubante sullo stabilire la data del suo matrimonio con Ettore a causa dell'assenza di Adelaide. Marchesi, però, farà pressione sulla donna, al punto da spingerla a fissare una data.

Matteo, dal canto suo, intercetterà una conversazione telefonica tra Ettore e Greta che lo metterà in allarme, pertanto, deciderà di confessare tutto a Umberto. Matteo, alla fine, deciderà di andare a Roma per parlare con Adelaide e convincerla a tornare a Milano, cosa che in effetti avverrà. La contessa farà ritorno a villa Guarnieri e, durante una cena con tutta la famiglia, farà delle domande ai fratelli Marchesi sulla loro madre. I due fratelli appariranno molto turbati, cosa che fomenterà i sospetti di Adelaide sul loro conto.

Confronto tra Johnny e Irene Delia delusa da Botteri

Il matrimonio tra Irene e Cesare si avvicina, ma la ragazza avrà un confronto con Johnny, il quale le rivelerà l'importanza che ha dato al bacio che si sono scambiati.

La conversazione con il ragazzo, rafforzerà ancor di più il desiderio di Irene di convolare a nozze con il suo promesso sposo. Delia, dal canto suo, sarà convinta che Botteri le stia organizzando una sorprendente proposta di matrimonio. Le cose, però, non andranno esattamente in questo modo.