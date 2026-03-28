Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 7 al 10 aprile, promettono colpi di scena, ritorni inaspettati e segreti sempre più difficili da nascondere. Al centro della trama ci saranno Adelaide, Marcello, Agata e Concetta, protagonisti di intrecci carichi di emozione e tensione.

Il ritorno di Adelaide sconvolge gli equilibri

Uno dei momenti più attesi riguarda il ritorno di Adelaide, pronta a riprendersi il suo posto e a fare luce su alcune situazioni poco chiare. Durante una cena organizzata a casa Marchesi, la contessa — seguendo un suggerimento di Matteo — decide di indagare su Ettore e Greta, chiedendo informazioni sulla loro madre.

La reazione dei due fratelli, però, non passa inosservata: il loro evidente disagio insospettisce Adelaide, che inizia a intuire che dietro quella storia si nasconde qualcosa di più profondo.

Marcello ritrova Adelaide e sostiene Rosa

Parallelamente, Marcello si ritrova faccia a faccia con Adelaide, riaprendo dinamiche del passato tutt’altro che risolte. Il loro incontro potrebbe riaccendere vecchie emozioni o portare a nuovi scontri.

Nel frattempo, Marcello dimostra ancora una volta la sua sensibilità incoraggiando Rosa a partire per la Francia, dove si terrà la presentazione del libro di Tancredi. Per sostenerla, le regala una guida di Parigi, un gesto simbolico che rafforza il loro legame.

Agata mente ancora: Concetta viene ingannata

Sul fronte familiare, Agata continua a portare avanti una rete di bugie. Dopo essersi dimessa dal suo incarico a Firenze, la giovane decide di non dire la verità ai suoi cari, inventando l’ennesimo racconto per nascondere la realtà.

Concetta, ignara di tutto, si fida della figlia e finisce per essere ingannata ancora una volta. Questa situazione rischia però di esplodere presto, con conseguenze difficili da gestire per entrambe.

Colpo di scena tra Irene e Johnny: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 10 aprile

Non mancano i momenti sorprendenti anche durante le prove generali della recita, dove tra Irene e Johnny accade qualcosa di totalmente inaspettato.

Un evento che potrebbe cambiare le dinamiche tra i due e influenzare anche il clima all’interno del gruppo.

Tancredi annuncia ufficialmente a Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia, aprendo così nuove prospettive per la ragazza. La decisione di partire potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua vita, sia personale che professionale.