Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 27 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Marta Guarnieri si ritroverà a dover fare i conti con le amare verità legate alla scoperta dei segreti del padre Umberto Guarnieri, in merito al caso dei bambini avvelenati.

Intanto Matteo potrà finalmente riprendere in mano le redini della sua vita dopo aver scoperto che Marina Valli non è realmente incinta e ciò gli permetterà di ritrovare la serenità e la felicità.

Marta scopre i segreti del padre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-27 marzo

Il caso di Umberto diventerà sempre più spinoso: il commendatore verrà considerato uno degli artefici dell'inquinamento di quei campi che hanno poi causato l'avvelenamento di diversi bambini, al punto da farli stare seriamente male.

Guarnieri proverà a fornire la sua versione dei fatti in merito a quanto è accaduto ma, il caso, diventerà di dominio pubblico e anche sua figlia Marta scoprirà i segreti nascosti dal padre in merito al finanziamento fornito dalla sua Banca per quei terreni.

Nel frattempo, qualcuno in città farà affissare dei cartelloni contro Umberto sulla facciata della vetrina della Galleria Milano Moda, in cui verrà accusato di aver speculato sulla vita di quei bambini per i suoi loschi affari.

Matteo ritrova la serenità senza Marina

L'ennesimo duro colpo per il commendatore Guarnieri ma anche per tutti i suoi familiari, in particolar modo Marta Guarnieri che si mostrerà scossa e provata da quanto sta succedendo. La donna, però, non perderà la speranza di poter aiutare suo padre e portarlo così a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 24 al 27 marzo, inoltre, rivelano che Matteo potrà finalmente ritrovare un po' di serenità dopo che Marina gli farà sapere di non essere realmente incinta, così come aveva ipotizzato in precedenza.

Un momento di grande gioia per il fratello di Marcello che, negli episodi precedenti di questa stagione, aveva mostrato dei chiari segnali di insofferenza nei confronti di Marina e della loro storia d'amore, ormai destinata all'epilogo finale.