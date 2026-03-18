Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del prossimo aprile 2026 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.
Dopo un lungo periodo di assenza, il personaggio interpretato magistralmente da Vanessa Gravina rimetterà piede a Milano e all'interno di villa Guarnieri, ritrovandosi a risolvere un bel po' di problemi sorti durante la sua assenza e portando con se anche dei nuovi segreti che catalizzeranno l'attenzione del pubblico per il finale di questa fortunata stagione della soap.
Il ritorno di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di aprile
Il ritorno della contessa Adelaide sarà al centro delle prossime trame de Il Paradiso delle signore 10 di aprile: la sua presenza non passerà affatto inosservata, dato che si ritroverà subito a dover risolvere e affrontare un po' di problemi nati durante questa sua prolungata assenza.
Per prima cosa Adelaide dovrà gestire il complicato rapporto tra sua figlia Odile e il commendatore Umberto Guarnieri che, in realtà, è il vero padre biologico della ragazza.
Odile punterà il dito contro Umberto accusandolo di aver cercato di rovinare la sua storia d'amore con Ettore Marchese, motivo per il quale prenderà nettamente le distanze dall'uomo.
Adelaide nasconde dei segreti nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore
Adelaide, quindi, si ritroverà a dover gestire questa complicata situazione e in più dovrà aiutare anche il suo ex a venir fuori dall'intricata e delicata vicenda legata al caso dell'avvelenamento dei bambini, di cui verrà considerato colpevole a tutti gli effetti.
Il ritorno della contessa Adelaide, però, porterà anche alla fuoriuscita di nuovi segreti che terranno banco nel corso delle trame che porteranno al gran finale de Il Paradiso delle signore 10.
Di cosa si tratta? In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul futuro della contessa, resta da capire anche come si evolverà il suo legame affettivo con Marcello Barbieri, dato che ormai il ragazzo ha messo definitivamente in secondo piano la sua relazione con la giornalista Rosa Camilli, per la quale aveva lasciato proprio la contessa di Sant'Erasmo.