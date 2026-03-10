Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli si mostrerà disperato nel momento in cui scoprirà che la sua fidanzata Marina potrebbe essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Spazio anche al ritorno a sorpresa della contessa Adelaide: dopo un periodo di assenza, la donna rimetterà piede a villa Guarnieri e sarà pronta a risolvere tutti i problemi che aveva lasciato irrisolti.

Matteo Portelli disperato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le vicende di Matteo Portelli saranno al centro delle trame dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, dato che il ragazzo si dirà pronto a chiudere la sua relazione con Marina Valli.

Ma, nel momento in cui si presenterà da lei per affrontarla a viso aperto, si ritroverà a dover fare i conti con una clamorosa scoperta.

Marina gli rivelerà di avere un ritardo di diverse settimane: la ragazza potrebbe essere in dolce attesa di un bambino e tale notizia finirà per spiazzare il ragazzo.

Matteo si mostrerà disperato all'idea che potrebbe diventare padre e dover essere costretto a portare avanti questa relazione con una donna che ha capito di non amare realmente.

Il ritorno a sorpresa di Adelaide nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni sui prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno a sorpresa della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Dopo un periodo di assenza, infatti, la donna rimetterà piede all'interno di villa Guarnieri e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Per Adelaide arriverà il momento di affrontare un po' di quei problemi che aveva lasciato in sospeso nelle puntate precedenti dopo la sua scelta di ritirarsi per un po' di tempo in un convento, con l'intenzione di redimersi.

Adelaide, quindi, avrà modo di rivedere il suo ex Marcello Barbieri dopo che lo aveva ingannato miseramente con la storia della finta malattia e in più dovrà affrontare anche il caso del matrimonio lampo di sua figlia Odile, ormai pronta a pronunciare il fatidico sì in chiesa con Ettore.