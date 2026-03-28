La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sorprende i fan con un importante cambio di programmazione. La celebre soap italiana, seguitissima nel daytime televisivo da una media di oltre 1,6 milioni di spettatori fissi, prolunga la sua messa in onda e sposta il gran finale più avanti rispetto alle previsioni iniziali.

Finale posticipato per Il Paradiso delle signore: nuova data ufficiale

Contrariamente a quanto previsto in origine, l’ultima puntata della stagione 10 non andrà in onda a inizio maggio. La chiusura è stata infatti posticipata al 22 maggio, regalando agli spettatori alcune settimane in più di intrighi, colpi di scena e sviluppi narrativi.

Una decisione che ha immediatamente acceso l’entusiasmo del pubblico affezionato, desideroso di scoprire come evolveranno le vicende dei protagonisti.

Perché cambia il palinsesto de Il Paradiso delle signore 10

Il prolungamento della soap rientra in una strategia ben precisa: valorizzare ulteriormente uno dei prodotti di punta del pomeriggio televisivo. Grazie agli ottimi ascolti e a una narrazione che continua a coinvolgere, si è deciso di estendere la programmazione per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Questo cambio di palinsesto comporta quindi:

più episodi rispetto al previsto

una narrazione più distesa

maggiore spazio per sviluppi e storyline secondarie

Il ritorno della contessa Adelaide nei nuovi episodi di aprile

In attesa del gran finale le anticipazioni dei prossimi episodi di aprile rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, intenzionata in primis a occuparsi del caso di sua figlia Odile, ormai a un passo dalle nozze con Ettore.

La contessa verrà messa in guardia da Matteo Portelli che, nel corso degli ultimi tempi, ha cominciato ad avere dei seri sospetti sul conto dei due fratelli Marchesi, al punto da allertare anche Adelaide.

Rientrata a Milano, la contessa cercherà di andare fino in fondo e proverà a mettere subito alla prova i due fratelli, facendo delle domande scomode sul loro passato, con le quali riuscirà a comprendere che i due starebbero nascondendo qualcosa di serio sul loro passato.