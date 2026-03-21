Cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di lunedì 23 marzo. Il pomeriggio della rete ammiraglia subirà delle modifiche per lasciare spazio a un lungo speciale del Tg1 dedicato ai risultati del Referendum e a farne le spese saranno proprio gli appassionati della fortunata soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore di lunedì 23 marzo

Il daytime di Rai 1 si appresta a subire delle modifiche nel corso della giornata di lunedì 23 marzo, complice l'atteso verdetto finale sul Referendum della Giustizia.

Gli Italiani saranno chiamati a votare nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo fino alle 15:00, dopodiché comincerà subito lo spoglio elettorale che verrà seguito in diretta dalla rete ammiraglia Rai.

Lo speciale del Tg1 è previsto a partire dalle 14:45 di lunedì pomeriggio e andrà avanti fino alle 17:10 circa, quando poi la linea passerà a Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Due ore in diretta con lo speciale del telegiornale di Rai 1 che seguirà con collegamenti live l'esito del voto degli Italiani, togliendo spazio sia al talk show La volta buona sia alla soap opera Il Paradiso delle signore.

Il ritorno di Adelaide nelle trame de Il Paradiso delle signore 10

L'appuntamento delle 16:10 con la soap opera non andrà in onda su Rai 1 ma tornerà regolarmente a partire da martedì 24 marzo, quando riprenderà la consueta programmazione.

E, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore ci sarà spazio per l'atteso ritorno in scena della contessa Adelaide dopo un lungo periodo di assenza.

La donna tornerà a essere presente attraverso una lettera che farà recapitare a villa Guarnieri, indirizzata a sua figlia Odile.

Tale missiva finirà per creare subito un grande caos all'interno delle dinamiche familiari tra Odile e lo zio Umberto, dato che i due si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti.

Intanto anche Matteo vivrà dei momenti di grande apprensione negli episodi previsti durante le ultime settimane di marzo, dato che si ritroverà a dover affrontare la verità legata alla presunta gravidanza di Marina Valli.