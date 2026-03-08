Il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 si avvicina nella fascia pomeridiana di Rai 1 e promette clamorosi colpi di scena e sorprese.

Al centro delle trame ci sarà il rientro in scena della contessa Adelaide che, dopo un periodo di assenza, avrà modo di rimettere piede all'interno di villa Guarnieri e la sua presenza finirà per creare subito un grande scompiglio, dato che ci saranno diversi nodi da sciogliere e problemi da risolvere prima che possa essere troppo tardi.

Si allunga l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10

Quest'anno, l'appuntamento con la decima stagione de Il Paradiso delle signore, avrà una durata maggiore nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap non chiuderà i battenti a inizio maggio, così come è successo nel corso delle ultime stagioni, bensì andrà avanti fino a metà mese, allungandosi di circa due settimane.

Un modo per evitare che la pausa estiva della soap possa essere eccessivamente lunga, dato che quest'anno nel corso della stagione autunnale, la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, ha fatto fatica a imporsi nella gara auditel del daytime pomeridiano, soffrendo moltissimo la presenza de La forza di una donna nello stesso slot orario su Canale 5.

Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio per il rientro in scena della contessa Adelaide.

Come finisce Il Paradiso delle signore 10: spazio al ritorno di Adelaide

Dopo essersi allontanata da Milano per diverse settimane, annunciando di aver bisogno di stare alla larga da tutto e tutti per un po' di tempo, la contessa riapparirà a villa Guarnieri e la sua presenza non passerà inosservata.

Il rientro di Adelaide, infatti, finirà per creare subito grande scompiglio dato che la donna dovrà risolvere un bel po' di nodi e questioni che sono rimaste in sospeso dopo la sua partenza.

Uno di questi ha a che fare con Marcello Barbieri: riuscirà a mettere da parte definitivamente la sua sete di vendetta nei confronti del ragazzo?

Inoltre Adelaide dovrà affrontare anche la situazione di Odile, in procinto di convolare a nozze con Ettore Marchesi, ignara però degli intrighi che il ragazzo sta tramando alle sue spalle.