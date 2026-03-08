Le puntate finali de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Odile al centro dell'attenzione, complice la sua scelta di convolare a nozze al più presto con Ettore Marchesi.

La figlia di Adelaide potrebbe mostrarsi pronta a portare avanti questa decisione maturata nel corso dell'ultimo periodo, complice anche la notizia della presunta gravidanza di Marina, che la metterebbe a dura prova.

Tuttavia, proprio nel finale di questa decima stagione, non è escluso che Matteo possa intervenire in prima persona proprio per bloccare il matrimonio della ragazza.

Odile su tutte le furie con Umberto nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Nei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, Odile si mostrerà sempre più distante dai suoi familiari e in particolar modo dallo zio Umberto.

La ragazza deciderà di prenderne le distanze dopo aver scoperto che il commendatore Guarnieri ha fatto indagare sul conto del suo compagno Ettore e della sorella Greta, per scoprire tutti i segreti legati al loro passato e alla loro famiglia.

Una scoperta che metterà Odile a durissima prova, al punto da decidere di andare via da villa Guarnieri per trasferirsi presso l'abitazione di Ettore.

Intanto Matteo scoprirà che Marina potrebbe essere in dolce attesa di un bebè e resterà a dir poco sconcertato.

Matteo blocca il matrimonio di Odile: ipotesi Il Paradiso delle signore ultime puntate

Nel corso delle puntate che porteranno al gran finale de Il Paradiso delle signore 10, non è escluso che Odile possa venire a conoscenza di questo ritardo che riguarderebbe Marina, al punto da restare scossa e mostrarsi intenzionata a portare avanti con ancora più fermezza le sue nozze con Ettore.

Il colpo di scena potrebbe non tardare ad arrivare: Matteo, infatti, potrebbe scoprire che in realtà Marina non è davvero incinta così come aveva ipotizzato e a quel punto correre proprio da Odile nel giorno del suo fatidico sì in chiesa con Ettore.

Il contabile del Paradiso bloccherebbe il matrimonio della figlia di Adelaide, confessandole apertamente e davanti a tutti il suo amore, al punto da convincerla a rinunciare per sempre a Ettore.