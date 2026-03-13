Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Rai 1, Umberto Guarnieri finisce nei guai a causa dell'inquinamento dei terreni. Rosa Camilli al termine di un'inchiesta giornalistica scopre che la banca del Commendatore ha a che fare con i responsabili del disastro ambientale. Marcello invece vuole dichiarare i suoi sentimenti a Odile.

Il Paradiso delle Signore: trama nuovi episodi

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, vedono il Commendatore finire nei guai. Insoddisfatti per l'indagine avviata dalla polizia, Marta ed Enrico chiedono alla Camilli di avviare un'inchiesta giornalistica.

Dopo aver effettuato delle ricerche approfondite, Rosa scopre che Umberto Guarnieri c'entra con l'inquinamento dei terreni: la banca del Commendatore pare che abbia a che fare con i responsabile del disastro ambientale. Dopo essere finito al centro di uno scandalo lo stesso Guarnieri chiede di essere intervistato per fornire la sua versione dei fatti, ma Rosa Camilli gli mostra un documento che lo incastra di cui sono in possesso anche altri giornalisti. Di conseguenza i fratelli Marchesi cercano di portare Odile ad andare contro lo zio.

Intanto Matteo vuole dichiarare i suoi sentimenti a Odile, ma l'arrivo di Marina sconvolge gli equilibri. Ciro intanto sembra avere sempre più successo, ma Concetta fatica ad accettarlo.

Tra Irene e Cesare è tornato il sereno, al punto che la coppia inizia i preparativi per le nozze. Rosa invece è sempre più gelosa del rapporto che si è venuto a creare tra Marcello e Valeria.

Dove e quando vedere i nuovi episodi

È possibile seguire la tv soap targata Rai tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1.

Chi invece intende seguire Il Paradiso delle Signore in streaming e con orari diversi può farlo gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.

Il commento dei fan sulla soap Rai

Su X, i fan de Il Paradiso delle Signore hanno commentato le trame legate ai nuovi episodi.

Un utente si è detto deluso dal Commendatore: "Sinceramente non me l'aspettavo che Umberto Guarnieri c'entrasse con l'inquinamento dei terreni".

Un altro utente si è soffermato sull'atteggiamento di Odile: "Il giorno che aprirà gli occhi su Ettore Marchesi sarà sempre troppo tardi". Un ulteriore utente ha commentato il rapporto tra Valeria e Marcello: "A Rosa starebbe bene se i due si mettono insieme, così impara ad apprezzare ciò che ha".