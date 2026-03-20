Da martedì 24 a venerdì 27 marzo su Rai 1 tornano i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. La trama vede Odile sempre più isolata dal resto della famiglia, motivo per cui Marta inizia a preoccuparsi per sua cugina. In Caffetteria invece il rapporto tra Ciro e Concetta sembra essere in crisi: Puglisi pensa che il nervosismo della moglie sia dovuto alla possibile assunzione di Ivana.

Anticipazioni nuovi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedono Odile sempre più in difficoltà nei confronti di suo zio Umberto. A Villa Guarnieri arriva una lettera da parte di Adelaide; incoraggiata da Ettore, la ragazza raggiunge lo zio e lo accusa di averla messa contro la Contessa di Sant'Erasmo.

Vedendo sua cugina sempre più lontana dalla famiglia, Marta cerca di contattarla ma Ettore con uno stratagemma evita che le due abbiano dei contatti e organizza una cena a casa sua. Durante la serata arriva la notizia del coinvolgimento di Guarnieri nell'inquinamento dei terreni. Nonostante il Commendatore si dichiara estraneo e pronto a fornire la propria versione dei fatti sulla vicenda, viene affisso un manifesto alla facciata della GMM dove Umberto viene accusato di aver speculato sulla salute dei bambini. Tale episodio porta Odile a fare una scelta drastica nei confronti dello zio.

Per quanto riguarda le vicende di casa Puglisi, Concetta è sempre più nervosa con Ciro. Quest'ultimo pensa che la donna sia gelosa della nuova cuoca Ivana e quindi pensa di non assumerla.

Botteri dopo aver trascorso la prima notte d'amore con Delia, decide di farle la proposta di matrimonio durante la sfilata. Johnny invece decide di farsi da parte definitivamente con Irene, visto che la donna è in procinto di sposare Cesare.

Il Paradiso delle Signore: lunedì 23 marzo non va in onda

Lunedì 23 marzo, Il Paradiso delle Signore non andrà in onda ma verrà trasmesso uno speciale per commentare il risultato del referendum sulla giustizia.

Tuttavia la tv soap tornerà regolarmente su Rai 1 da martedì 24 marzo a venerdì 27 marzo alle ore 16:10.

Chi invece intende seguire gli episodi in streaming può farlo sul sito RaiPlay in modo del tutto gratuito.