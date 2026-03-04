Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’indagine destinata a creare scompiglio e a mettere in discussione il futuro di uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1, Rosa scoprirà, grazie alle sue ricerche, che il terreno inquinato su cui una società ha edificato è stato finanziato da Umberto. Nel frattempo, Marcello si renderà disponibile ad aiutare Valeria a risollevarsi dalla sua difficile situazione finanziaria. Intanto, Johnny compirà un gesto di grande generosità: metterà da parte i propri sentimenti per Irene e la spingerà a tornare tra le braccia di Cesare, dopo la loro rottura.

Rosa incastra Umberto con la sua indagine

Rosa porterà a termine l’indagine giornalistica affidatale da Marta, che le ha chiesto di fare luce su ciò che è accaduto ai bambini ammalatisi dopo aver giocato in un campetto contaminato. La giovane reporter condurrà verifiche serrate, raccoglierà testimonianze e analizzerà documenti fino ad arrivare alla verità, e il risultato delle sue ricerche sarà un vero colpo di scena. Dalle sue scoperte emergerà infatti che una delle società di costruzioni che ha edificato proprio sul prato frequentato dai bambini è stata finanziata dalla banca di Umberto. Un dettaglio che apre scenari inquietanti e che potrebbe avere ripercussioni pesanti, soprattutto per Marta, ignara del possibile coinvolgimento del padre.

Le anticipazioni non chiariscono ancora se Rosa deciderà di avvertire qualcuno di ciò che ha scoperto, né se informerà immediatamente Marta della terribile connessione che riguarda Umberto. Rimane inoltre un punto aperto: non è ancora specificato se Guarnieri fosse consapevole delle condizioni del terreno e dei rischi per la salute, oppure se il finanziamento sia avvenuto senza che lui fosse al corrente delle conseguenze.

Odile scopre che Matteo è l'uomo di fiducia di Umberto

Umberto si ritroverà coinvolto in una serie di eventi dal sapore tutt’altro che piacevole, mentre attorno a lui le tensioni continueranno a crescere. Odile, inizialmente entusiasta per la fine delle riprese del film di Marina Valli, vedrà il suo buonumore crollare quando Ettore le rovinerà la festa durante l’evento organizzato al Circolo per celebrare la conclusione del musicarello.

Proprio lì, infatti, il ragazzo le rivelerà che Matteo è l’uomo di fiducia di Umberto, una verità che Odile non avrebbe mai immaginato. La rivelazione arriverà grazie allo stratagemma di Greta, che si introdurrà di nascosto a casa di Marcello per controllare il passaporto di Matteo e ottenere la prova definitiva del suo viaggio. Questo tradimento improvviso da parte del suo migliore amico sarà un colpo durissimo per Odile, che scoprirà anche che Umberto ha incaricato Portelli di recarsi a Londra per fare visita a Fiona Marchesi, la sua futura suocera, ricoverata in una clinica. Le anticipazioni non rivelano ancora quale sarà la reazione di Odile, ma parlano di un gesto eclatante, lasciando aperta l’ipotesi che la ragazza possa decidere di troncare i rapporti sia con Matteo che con Umberto.

Per sapere se sarà davvero così, occorrerà attendere la messa in onda dell’episodio. Nel frattempo, Marcello continuerà a sostenere Valeria, aiutandola anche sul fronte lavorativo e permettendole di ottenere una commessa importante che potrebbe risollevarla dalla crisi finanziaria. Johnny, invece, metterà da parte il desiderio di dichiararsi a Irene e, con grande maturità, la incoraggerà a riappacificarsi con Cesare, dimostrando ancora una volta la sua generosità.