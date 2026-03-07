Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli si mostrerà sconvolto nel momento in cui scoprirà da Marina che potrebbe essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Nessun ritorno in scena, invece, per la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo mentre Umberto Guarnieri si ritroverà a dover difendersi dalle varie accuse che gli verranno mosse in merito al suo coinvolgimento nel caso dei bambini intossicati.

Matteo Portelli disperato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo 2026

Per Matteo arriverà il momento di fare i conti con i suoi reali sentimenti, motivo per il quale deciderà di andare da Marina e affrontarla.

Il contabile del Paradiso delle signore si sentirà pronto a chiudere definitivamente questa relazione e dare così una svolta alla sua esistenza, intenzionato a confessare alla ragazza che non vuole portare avanti la loro storia d'amore.

Un duro colpo per l'attrice che, tuttavia, ne approfitterà di questa circostanza per dare a Matteo un annuncio a dir poco clamoroso e inaspettato: ha scoperto di avere un ritardo e potrebbe essere incinta del loro primo figlio assieme.

Per il fratello di Marcello sarà un "colpo basso" difficile da accettare, al punto da mostrarsi disperato all'idea di dover portare avanti una relazione con una donna che ha compreso di non amare, dato che il suo cuore batte forte per la figlia della contessa Adelaide.

Adelaide non ritorna nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 20 marzo, inoltre, rivelano che non si assisterà a nessun rientro in scena della contessa di Sant'Erasmo.

Al momento la sua presenza non è prevista nei prossimi episodi di questa decima stagione che chiuderà i battenti definitivamente entro metà maggio 2026 su Rai 1.

Umberto Guarnieri, invece, si ritroverà costretto a dover difendersi dalle varie accuse che gli sono state fatte dopo l'avvelenamento dei bambini.

Il commendatore, quindi, deciderà di fornire la sua versione dei fatti con una lunga intervista rilasciata a Rosa Camilli.