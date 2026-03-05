Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli si mostrerà sconvolto nel momento in cui riceverà una notizia del tutto inaspettata da parte di Marina.
Intanto Umberto Guarnieri si ritroverà messo nei guai dopo che Rosa entrerà in possesso di un nuovo documento esplosivo che rischia di avere degli effetti inaspettati sul futuro professionale del commendatore.
Matteo Portelli sconvolto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo
Il rapporto tra Marina e Matteo diventerà sempre più complicato da gestire, al punto che il ragazzo deciderà di prendere una decisione inaspettata.
Il fratello di Marcello si renderà conto di non poter più mentire a se stesso in merito ai sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Odile, motivo per il quale affronterà in prima persona Marina e le svelerà di voler chiudere definitivamente la loro storia d'amore.
La reazione della ragazza, però, non sarà delle migliori dato che Marina finirà per spiazzare Matteo con un annuncio clamoroso: potrebbe essere in dolce attesa di un bambino, dato il suo ritardo di diverse settimane.
Matteo resterà a dir poco spiazzato e sconvolto da questa notizia, tanto da voler capire come stanno davvero le cose.
Umberto sempre più nei guai nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Situazione complicata anche per Umberto Guarnieri: le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo, infatti, rivelano che il commendatore dopo lo scandalo che lo ha travolto chiederà a Rosa di poter essere intervistato per fornire la sua versione dei fatti in merito al finanziamento della Banca Guarnieri.
Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Rosa entrerà in possesso di un nuovo documento esplosivo e a dir poco clamoroso che potrebbe avere dei nuovi effetti dirompenti sul futuro del commendatore.
Nel frattempo Fulvio compirà un errore che rovinerà completamente la biancheria intima di Caterina: sarà Valeria ad avere una intuizione tale da accendere in Delia una nuova idea per la creazione dell'abito nude-look ideato da Gianlorenzo Botteri.