Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nella settimana che va dal 23 al 27 marzo ci sarà una variazione di palinsesto, dato che lunedì pomeriggio non sarà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta su Rai 1.

La soap tornerà in onda da martedì con nuovi colpi di scena, tra cui quello legato alla lettera misteriosa che verrà fatta recapitare dalla contessa Adelaide a villa Guarnieri, indirizzata a Umberto.

Ciro, invece, si mostrerà turbato per l'atteggiamento della moglie Concetta Puglisi, al punto da mostrarsi preoccupato.

Adelaide manda una lettera misteriosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 marzo

Dopo giorni di silenzio e assenza, la contessa Adelaide tornerà a farsi viva e questa volta con una lettera misteriosa che verrà fatta recapitare a villa Guarnieri.

Si tratta di una missiva che la donna ha scritto per sua figlia Odile: sarà proprio Umberto a consegnarla nelle mani della ragazza, ignaro del contenuto.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare dato che, dopo questa lettera, Odile assumerà un atteggiamento ancora più scontroso nei confronti dello zio, istigata anche da Ettore, che cercherà di fare di tutto per allontanare la ragazza dalla sua famiglia.

Ciro preoccupato per Concetta nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore fino al 27 marzo, inoltre, rivelano che Ciro Puglisi si mostrerà preoccupato per l'atteggiamento di sua moglie, dato che la donna apparirà sempre più scontrosa e volubile.

Ciro ipotizzerà che, l'atteggiamento di Concetta, sia dovuto alla presenza di Ivana all'interno del team della Caffetteria, motivo per il quale deciderà di prendersi del tempo per riflettere e decidere se assumere la donna oppure no, così da evitare possibili tensioni con la moglie.

Tra Gianlorenzo Botteri e Delia, invece, si accenderà la fiamma della passione travolgente: i due si lasceranno andare alla loro prima notte d'amore insieme e, nei giorni successivi, lo stilista comincerà a prendere in considerazione l'idea di poter costruire qualcosa di solido e stabile al fianco della ragazza.