Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi dal 24 al 27 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Adelaide finirà per scatenare il caos dopo che farà recapitare una lettera misteriosa a villa Guarnieri che attirerà l'attenzione della figlia.

E, proprio Odile, dopo questa missiva si mostrerà spietata nei confronti della mamma e anche dello zio Umberto mentre Matteo potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo aver scoperto tutta la verità sulla presunta gravidanza di Marina Valli.

Adelaide scatena il caos, Odile spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-27 marzo 2026

La contessa Adelaide tornerà a farsi presente nei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera, tramite una lettera che deciderà di far recapitare a villa Guarnieri.

La destinataria di questa lettera privata è sua figlia Odile: sarà Umberto a consegnarla nelle mani della ragazza che, tuttavia, continuerà ad assumere un atteggiamento scontroso soprattutto nei confronti del commendatore Guarnieri.

Odile si mostrerà spietata nei confronti dello zio, accusandolo di aver cercato in tutti i modi di boicottare la sua storia d'amore con Ettore Marchesi e di non aver alcuna intenzione di perdonarlo e fargliela passare liscia.

Matteo scopre la verità sulla gravidanza di Marina Valli

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste fino al 27 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Matteo potrà finalmente tornare a essere sereno dopo che Marina scoprirà tutta la verità sulla presunta gravidanza.

La ragazza, infatti, dopo essersi sottoposta a un nuovo ciclo di esami scoprirà di non essere realmente incinta così come si era ipotizzato: ciò permetterà a Matteo di riprendere in mano le redini della sua vita in maniera tranquilla e senza preoccupazuioni.

Intanto in casa Puglisi continuerà a esserci un clima particolarmente tensivo: Concetta sarà preoccupata per le sorti di sua figlia Agata che, dopo il trasferimento in Toscana, sarà sempre più ansiosa e poco serena, tanto che Mimmo valuterà di trasferirsi stabilmente da lei per starle vicino.