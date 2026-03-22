Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 24 al 27 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che si assisterà al rientro in scena di Adelaide, seppur per qualche scena.

La contessa tornerà a essere presente nelle trame di questa stagione e lo farà facendo recapitare una lettera a villa Guarnieri, indirizzata a sua figlia Odile mentre Agata continuerà a nascondere ai familiari il motivo legato al suo malcontento dopo il trasferimento a Firenze.

Il ritorno della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-27 marzo

Il ritorno di Adelaide sarà al centro delle trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma durante l'ultima settimana di marzo.

La contessa farà recapitare una lettera importante a sua figlia Odile: sarà Umberto il primo a riceverla e proprio a lui spetterà il compito di consegnarla nelle mani della ragazza.

Una missiva con la quale Adelaide proverà a capire cosa sta succedendo nella vita della figlia, dopo che si è ritrovata protagonista di accesi scontri proprio con lo zio Guarnieri, ignara del fatto che si tratti del vero padre biologico.

La lettera di Adelaide finirà così per riaccendere vecchie tensioni che sembravano ormai messe da parte e non farà altro che inasprire ancora di più il rapporto tra Odile e suo zio Umberto.

Agata nasconde un segreto importante nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 fino al 27 marzo, inoltre, rivelano che Agata Puglisi continuerà a tacere la verità ai genitori in merito al motivo del suo ritorno in fretta e furia a Milano dopo essere stata solo per qualche settimana a Firenze.

Sarà chiaro il fatto che la ragazza stia nascondendo un segreto importante legato alla sua vita, che terrà banco nel corso degli episodi che porteranno verso il gran finale di questa decima stagione.

Intanto Matteo Portelli vivrà dei momenti di grande apprensione dovuti alla ricerca della verità sulla presunta gravidanza di Marina: i due saranno in attesa di scoprire l'esito delle visite mediche alle quali si sottoporrà l'attrice dopo il ritardo.