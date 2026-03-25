Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 30 marzo al 3 aprile rivelano che Umberto Guarnieri scoprirà di essere stato vittima di un grave inganno che avrà degli stravolgimenti importanti sulla sua vita professionale e privata.

Intanto Agata dopo essere rientrata a Milano continuerà ad avere un atteggiamento sospetto, quasi come se stesse nascondendo un segreto legato a questo suo ritorno inaspettato a casa dopo il trasferimento a Firenze per lavoro.

Umberto scopre un grave inganno: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Per Umberto Guarnieri arriverà il momento di scoprire tutta la verità su quei documenti che lo inchiodavano legati all'avvelenamento dei bambini su terreni dove sarebbero stati finanziati dei lavori da parte della Banca gestita dallo stesso commendatore.

Per lui arriverà il momento di scoprire finalmente il grave inganno che l'ha visto protagonista: attraverso una perizia, infatti, si renderà conto che qualcuno ha tramato alle sue spalle falsificando quei documenti che poi sono finiti sui vari giornali, mettendolo nei guai.

Umberto, quindi, cercherà di andare fino in fondo per scoprire chi è la persona che ha cercato di metterlo alle strette e, in un primo momento, i sospetti si concentreranno sul conto di Ettore, complici anche i sospetti da parte di Matteo Portelli, che continuerà a non fidarsi affatto del giovane fratello di Greta, promesso sposo di Odile.

Agata nasconde un segreto nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 3 aprile su Rai 1, inoltre, rivelano che il rientro a casa di Agata Puglisi attirerà un po' di sospetti e dubbi.

Ciro e Concetta si renderanno conto del fatto che la ragazza starebbe nascondendo un segreto legato probabilmente ai veri motivi del suo rientro a casa dopo il trasferimento a Firenze per questioni lavorative.

Intanto Enrico riceverà l'incarico di organizzare uno spettacolo teatrale in vista della Pasqua, così da poter portare un po' di sollievo e serenità ai bambini che sono ricoverati all'interno della clinica in cui presta servizio.