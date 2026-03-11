Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che nelle puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, il cuore della settimana sarà la crisi di Concetta, che verrà travolta da una notizia legata ad Agata e non riuscirà più a restare a Milano: la donna deciderà di partire per Firenze insieme a Ciro, spinta anche dai racconti di Mimmo, che ha trovato la ragazza profondamente cambiata. Intorno a questo nucleo familiare, però, si muoveranno molte altre storie: Marina potrebbe essere incinta, Irene sognerà il suo imminente matrimonio con Cesare, che intanto proporrà a Johnny di suonare alle sue nozze.

Quest'ultimo, dal canto suo, valuterà di lasciare il suo impiego e confesserà a Barbara la sua intenzione.

Concetta in allarme per Agata

Il primo scossone arriverà proprio da Mimmo, che rientrerà da Firenze con un’impressione inquietante: Agata gli è sembrata distante, tesa, come se stesse vivendo qualcosa che non riesce a raccontare. Quando riferirà tutto a Concetta, la donna inizierà a sentirsi mancare il terreno sotto i piedi. Una successiva comunicazione legata alla figlia la colpirà ancora più duramente, facendole capire che la situazione non può più essere ignorata. Mentre Concetta è sempre più assorbita dalle sue paure, a Il Paradiso delle signore la vita continua a scorrere con un ritmo frenetico.

Irene e Cesare ritroveranno un’intesa che riaccenderà nella capo commessa il sogno di un matrimonio perfetto, mentre Johnny, ferito e confuso, cercherà di prendere le distanze da lei. Proprio questo tormento lo porterà a confidarsi con Barbara, che ascolterà le sue esitazioni sul futuro e capirà quanto il magazziniere sia vicino a una scelta drastica. Nel frattempo, le Veneri commenteranno l’abito realizzato da Botteri, giudicato troppo audace per la clientela del grande magazzino. Delia verrà quindi incaricata di intervenire sul modello, ma un errore del signor Rinaldi darà a Valeria un’idea che si rivelerà preziosa per trasformare il vestito in un capo innovativo e più equilibrato.

Concetta va a Firenze da Agata

Quando la preoccupazione per Agata diventerà insostenibile, Concetta non avrà più dubbi: deciderà di lasciare Milano e di raggiungere la figlia a Firenze, chiedendo a Ciro di partire con lei. L’uomo, reduce dall’entusiasmo per la proposta di un monsignore interessato alla cucina del Gran Caffè Amato, metterà da parte le ambizioni professionali per stare accanto alla moglie in questo momento delicato. Mimmo, invece, resterà con il peso di aver acceso un allarme che ora non si può più spegnere. Parallelamente, sul fronte Guarnieri, la tensione salirà di livello. Umberto chiederà a Rosa di intervistarlo per difendere pubblicamente la propria posizione sul finanziamento alla ditta Meneghini, ma la giornalista si ritroverà presto coinvolta in qualcosa di molto più grande: un documento estremamente delicato, che lei stessa consegnerà a Guarnieri, rischierà di diventare materiale esplosivo quando Tancredi le rivelerà che copie dello stesso incartamento sono già arrivate ad altre redazioni.

Intanto, Odile, scossa dall’articolo, cercherà la verità direttamente da Matteo, che finirà per confessarle i suoi sentimenti, mentre i due stilisti della Galleria Milano Moda continueranno a tramare per allontanarla dalla sua famiglia e soprattutto da Umberto. Tuttavia, è bene ricordare un dettaglio non indifferente: Ettore e Greta sono convinti che Umberto, il loro zio, sia anche lo zio di Odile, ignorando completamente che in realtà Guarnieri è il padre biologico della contessina. Sul fronte sentimentale, Marina sconvolgerà Matteo con il sospetto di una gravidanza, costringendolo a fare i conti con le proprie responsabilità.