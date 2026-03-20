Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma fino al 3 aprile in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Johnny vivrà un momento di grande dolore per un grave lutto che lo colpirà e segnerà profondamente la sua esistenza.

Intanto Matteo e Marina si diranno pronti a intraprendere definitivamente due strade diverse mentre Agata tornerà a sorpresa a Milano dopo un breve periodo di assenza.

Johnny sconvolto da un grave lutto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Per Johnny comincerà un periodo decisamente duro e complicato della sua vita, dato che il ragazzo si ritroverà a dover fare i conti con un grave lutto che lo metterà a durissima prova, segnando la sua esistenza.

Johnny scoprirà la notizia della morte del suo amico Brian in Vietnam e si mostrerà fortemente provato e scosso da tale accaduto.

Al suo fianco ci sarà Irene che, dopo questa drammatica notizia, cercherà in tutti i modi di consolare Johnny: tra i due scatterà un bacio super appassionato e intenso.

Il ritorno di Agata, Matteo e Marina si lasciano nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 3 aprile su Rai 1, inoltre, rivelano che Agata ritornerà a Milano dopo un breve periodo di assenza.

La ragazza svelerà di essere rientrata perché sarebbero state sospese le opere di restauro alle quali stava partecipando ma, questa sua versione dei fatti, non convincerà più di tanto i genitori.

Concetta e Ciro, infatti, si renderanno conto che la ragazza sta nascondendo qualcosa di serio e importante, motivo per il quale decideranno di approfondire.

Tra Marina e Matteo, invece, arriverà il momento di dirsi addio definitivamente: i due decideranno di intraprendere due strade differenti e mettere così un punto fermo a questa storia d'amore.

Nel frattempo Gianlorenzo Botteri metterà a punto l'abito che intende realizzare per il matrimonio con Delia: le cose tra i due, però, non andranno proprio nel verso sperato e ben presto si assisterà a un nuovo momento di forte tensione che finirà per metterli a durissima prova negli episodi di aprile della soap.