Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 fino al 3 aprile 2026 rivelano che Odile riuscirà a smascherare le bugie di suo zio Umberto Guarnieri in merito al caso della contraffazione dei documenti che avrebbe architettato il suo futuro sposo Ettore.

Intanto Matteo si dirà addio definitivamente con Marina Valli e, la giovane attrice, si dirà pronta a intraprendere un nuovo percorso di vita lontana da Milano, dove ad attenderla vi è un'altra sfida professionale.

Odile smaschera le bugie di Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Umberto riuscirà a dimostrare la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti in merito al caso dell'avvelenamento dei terreni che hanno portato poi a stare male diversi bambini.

Il commendatore Guarnieri potrà tirare un sospiro di sollievo ma, al tempo stesso, si mostrerà agguerrito per cercare di smascherare le persone che lo hanno colpito alle spalle, facendolo risultare tra i presunti responsabili dell'accaduto.

Secondo Matteo, a mettere in difficoltà il commendatore sarebbe stato Ettore, motivo per il quale verrà fatta una perizia su quel documento ma verrà fuori che il futuro sposo di Odile non c'entrerebbe nulla.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ben presto Odile riuscirà a smascherare le bugie di suo zio, dato che apprenderà la verità sul piano che aveva portato avanti alle spalle di Ettore, con l'intento di riuscire a incastrarlo.

L'addio tra Matteo e Marina Valli nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Per Matteo Portelli, invece, arriverà il momento di troncare e chiudere definitivamente la sua relazione con Marina Valli: i due si renderanno conto di non essere fatti per stare insieme, motivo per il quale intraprenderanno due strade differenti.

Intanto Marina accetterà una nuova proposta lavorativa che le verrà fatta negli Stati Uniti d'America, dove la cercheranno per girare un film da protagonista.

La ragazza si dirà pronta a lasciare definitivamente Milano e lasciarsi così alle spalle ciò che di bello c'è stato con Matteo nel corso degli ultimi mesi, compreso il momento in cui i due hanno avuto il sospetto di poter diventare genitori.