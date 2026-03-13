Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore porteranno al centro della scena Johnny, destinato a diventare il fulcro di alcune vicende tutt’altro che semplici. Le anticipazioni rivelano che il cugino di Delia attraverserà un momento di forte sconforto dopo aver scoperto che Irene ha accettato di organizzare al più presto le nozze con Cesare. Nel frattempo, mentre il magazziniere lascerà la casa delle Veneri, rimarrà coinvolto in uno scontro durante una manifestazione, riportando una ferita. Saranno Irene, Barbara e Delia a intervenire per prime, soccorrendo tempestivamente il loro amico.

Johnny va via di casa

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Johnny prenderà una decisione netta per allontanarsi da Irene e dal dolore provocato dall’annuncio del suo matrimonio con Cesare. Il magazziniere, incapace di restare nella quotidianità che condivideva con la ragazza, sceglierà di lasciare l’alloggio condiviso con Irene e Delia, per sistemarsi nel suo furgone, trasformandolo in un rifugio improvvisato. La sua assenza inizierà a farsi sentire immediatamente: la routine cambierà ritmo e la capo commessa del negozio di moda, pur cercando di concentrarsi sui preparativi delle nozze, avvertirà il vuoto lasciato da Johnny. A turbarla sarà anche il testo della canzone che il giovane aveva scritto per il matrimonio, parole che riapriranno emozioni che credeva di aver messo a tacere.

Irene soccorre Johnny

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, rivelano che Johnny finirà suo malgrado al centro di una vicenda delicata. Durante una manifestazione, il magazziniere rimarrà ferito e la notizia scatenerà immediatamente la preoccupazione di chi gli è vicino. Irene, insieme a Barbara e Delia, accorrerà per soccorrerlo: sarà lei, con una prontezza quasi istintiva, a valutare per prima le sue condizioni e a offrirgli il sostegno di cui ha bisogno. Quel gesto, semplice ma carico di significato, spezzerà la distanza che negli ultimi giorni si era creata tra i due. Irene si avvicinerà a Johnny con una cura spontanea, guidata da un affetto che non ha mai smesso di esistere, nonostante i tentativi di razionalizzarlo.

Per Johnny, quel momento rappresenterà un ritorno inatteso della presenza di Irene nella sua vita, proprio ora che aveva scelto di allontanarsi per proteggersi da sentimenti troppo intensi. Al momento, le indiscrezioni non chiariscono se Irene sia davvero pronta a diventare la signora Brugnoli o se, a un passo dalle nozze con Cesare, possa essere travolta da un ripensamento. L’incidente di Johnny potrebbe riaprire ciò che lei aveva cercato di chiudere, riportando a galla emozioni che credeva di aver messo a tacere.