Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di lunedì 23 marzo 2026. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio subirà una piccola variazione per lasciare spazio a uno speciale pomeridiano del Tg1 dedicato ai risultati del Referendum.
La soap, quindi, eccezionalmente per la prossima settimana di messa in onda andrà in onda da martedì 24 marzo in poi, come sempre dalle 16:10 su Rai 1.
Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10: stop lunedì 23 marzo
Il palinsesto de Il Paradiso delle signore 10 subirà delle modifiche in occasione della giornata di lunedì 23 marzo: l'attenzione, infatti, sarà incentrata principalmente sui risultati del Referendum Giustizia 2026.
Dalle 15:00 in poi, infatti, andrà in onda un lungo speciale del Tg1 per raccontare in diretta i risultati del voto espresso dagli Italiani, che occuperà buona parte del pomeriggio, fino alle 16:50 circa.
A farne le spese, quindi, sarà l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle signore: la soap opera non andrà in onda nella fascia pomeridiana che va dalle 16:10 alle 17:00 circa, bensì tornerà in onda regolarmente da martedì pomeriggio per un nuovo ciclo di episodi inediti.
Matteo e Marina: la verità sulla gravidanza nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 24 marzo in poi su Rai 1, rivelano che Matteo avrà finalmente la possibilità di parlare con Marina Valli per cercare di capire la verità sulla presunta gravidanza.
La ragazza si sottoporrà a una nuova serie di accertamenti e visite mediche, grazie alle quali scoprirà di non essere realmente in dolce attesa.
Una scoperta che permetterà a Matteo Portelli di poter tirare un sospiro di sollievo, dato che il contabile non aveva fatto i salti di gioia nell'apprendere la notizia del ritardo di Marina, ben consapevole del fatto di non provare dei veri sentimenti nei confronti dell'attrice.
Johnny, invece, si renderà conto di dover allontanarsi da Irene: il ragazzo farà un passo indietro per evitare di dover soffrire a lungo per questo sentimento non ricambiato dalla capocommessa del negozio milanese.