Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto della rete ammiraglia della tv di Stato. Le novità riguarderanno l'allungamento di questa fortunata stagione che, dopo un inizio difficile dal punto di vista Auditel, ha saputo ritrovare il suo affezionato pubblico.

E, a differenza di quanto è accaduto nelle passate stagioni tv, la serie con Vanessa Gravina non chiuderà i battenti a inizio maggio, bensì andrà avanti fino a metà mese, per poi lasciare spazio a una nuova possibile serie da trasmettere durante il periodo estivo.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, a differenza di quanto accade con Un posto al sole, continuerà ad avere una durata limitata nel palinsesto della rete ammiraglia.

La soap opera italiana non occuperà l'intera programmazione della stagione televisiva 2026, dato che anche quest'anno si è scelto di puntare su una lunga pausa estiva.

Per oltre tre mesi si assisterà allo stop delle vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese: una pausa che, a differenza degli anni precedenti, avrà una durata leggermente ridotta.

La soap Il Paradiso delle signore 10 viene allungata nel daytime di Rai 1

Quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di allungare di poco il numero degli episodi complessivi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, la quale durerà qualche settimana in più rispetto al solito.

Le nuove puntate, al momento, sono in programma nella fascia pomeridiana di Rai 1 fino al prossimo venerdì 15 maggio 2026.

A partire da lunedì 18 maggio, invece, la fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, dovrebbe essere occupata da una nuova serie importata dall'estero, che dovrebbe tener compagnia al pubblico per tutto il periodo della stagione estiva.

In attesa di scoprire quale sarà il titolo scelto dalla Rai, le anticipazioni sul finale della decima stagione rivelano che ci sarà spazio per l'atteso ritorno della contessa Adelaide: dopo un lungo periodo di assenza rimetterà piede a Milano e si ritroverà a dover affrontare la delicata situazione di sua figlia Odile, sul piede di guerra con lo zio Umberto Guarnieri.