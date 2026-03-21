Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 fino al 3 aprile rivelano che Concetta verrà ingannata da sua figlia Agata Puglisi, dopo che la ragazza rimetterà piede a Milano in seguito a un periodo di assenza.

Nel frattempo Matteo scoprirà che Odile ha scelto di convolare a nozze al più presto con il giovane Ettore e non potrà essere felice mentre Johnny apprenderà la drammatica notizia della morte di un suo carissimo amico.

Concetta ingannata da sua figlia: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Agata rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza, sostenendo di aver momentaneamente sospeso il suo lavoro da restauratrice a Firenze.

La ragazza proverà a dare le sue spiegazioni ai genitori, senza però riuscire a essere credibile. Sarà ben chiaro a tutti che c'è qualcosa che Agata non riesce a comunicare ai propri familiari, motivo per il quale la ragazza si ritroverà nel mirino dei suoi genitori.

Concetta sarà la prima ad avere dei dubbi sulla figlia e ben presto si renderà conto di essere stata ingannata da Agata, dato che c'è qualcosa che la ragazza non ha detto.

Ma qual è questo segreto che Agata sta mantenendo con i suoi familiari e per quale motivo non riesce a liberarsene?

Matteo e Marina si lasciano nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 30 marzo al 3 aprile rivelano anche che si arriverà alla rottura definitiva tra Matteo e Marina.

I due proveranno a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore ma, ben presto, si renderanno conto che ormai non c'è più niente da fare.

Appresa la notizia che non c'è nessuna gravidanza in corso, decideranno di intraprendere due strade differenti e in particolar modo Matteo Portelli deciderà di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale, complice anche il suo amore nei confronti di Odile.

Ma, la figlia di Adelaide, ha ormai deciso di convolare a nozze con Ettore Marchese: i due saranno pronti a organizzare le loro nozze al più presto, andando anche contro i pareri negativi dei familiari della ragazza, i quali non saranno a favore di questa unione, finendo per scontrarsi amaramente con la diretta interessata.