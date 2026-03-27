I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore sono ricchi di colpi di scena. Gian Lorenzo Botteri sembra frenare sulla proposta di matrimonio a Delia, poiché quest'ultima ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che potrebbe portarla lontano da Milano. Intanto Matteo pensa che Ettore e Greta abbiano falsificato il documento sull'inquinamento dei terreni in modo da incastrare Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, vedono Matteo e Marina chiudere definitivamente la loro relazione. Prima di lasciare Milano, Marina chiede a Delia di seguirla negli Stati Uniti come sua parrucchiera personale.

In seguito alla proposta di lavoro ricevuta dalla donna, Botteri sembra fare un passo indietro nei confronti della donna: Gian Lorenzo crede che chiedendo a Delia di sposarlo, potrebbe condizionarla. Tra i due la tensione sale a causa di un malinteso su un abito durante la preparazione della recita per Pasquetta.

Marcello e Rosa riescono a ritrovare la serenità, mentre Umberto riesce a dimostrare che non c'entra nulla con l'inquinamento dei terreni. Dunque se Odile intendeva chiudere i rapporti con lo zio, sembra ripensarci. Nel frattempo Matteo pensa che siano stati i fratelli Marchesi a falsificare il documento che incastrava Guarnieri, ma solo in un secondo momento scopre che Ettore e Greta non c'entrano nulla.

In un momento di fragilità di Johnny, Irene lo consola e tra i due scatta un bacio appassionato: il cugino di Delia vuole confessare i suoi sentimenti per la Venere, ma l'arrivo di Cesare impedisce un confronto. Agata invece torna da Firenze e nonostante abbia riferito alla famiglia che i lavori sono fermi, non viene creduta.

Dove e quando seguire la tv soap

Il Paradiso delle Signore è possibile seguirlo tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 16:10, subito dopo la fine de La volta buona.

Chi invece intende seguire la tv soap in streaming può farlo sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.

Le vicende del magazzino più famoso di Milano, sono ormai arrivate alla 10^ stagione ma continuano ad appassionare moltissimi spettatori.