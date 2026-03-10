Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, che saranno incentrate sul ritorno in scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, non si esclude che possa esserci anche un riavvicinamento con il suo ex Marcello Barbieri.
Il sospetto, infatti, è che la contessa possa decidere di fare un passo avanti nei confronti del suo ex fidanzato dopo il lungo soggiorno in convento per redimersi, comprendendo di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.
Il ritorno della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni che riguardano il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide.
Dopo un lungo periodo di assenza, la contessa rimetterà piede a Milano e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.
Un ritorno che le permetterà di comprendere e scoprire anche cosa è successo durante il periodo della sua assenza, a partire dalla scelta della figlia di Odile di convolare a nozze al più presto con il giovane Ettore Marchesi fino alla scelta di Rosa di interrompere la relazione con Marcello Barbieri.
Adelaide vuole riconquistare Marcello: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
E, proprio la fine di questa relazione tra Marcello e Rosa, potrebbe convincere la contessa Di Sant'Erasmo a fare un passo avanti importante nei confronti del suo ex fidanzato.
Non si esclude che nel corso degli episodi che porteranno alle puntate conclusive, la contessa possa comprendere di provare ancora dei sentimenti forti nei confronti del suo ex fidanzato, al punto da decidere di riprovarci e provare così a riconquistarlo.
Marcello, quindi, si ritroverebbe conteso tra Adelaide e la stessa Rosa Camilli, la quale potrebbe ingelosirsi nel vedere il suo ex fidanzato nuovamente alle prese con la sua storica ex fidanzata.
Un colpo di scena che riaccenderebbe la curiosità degli spettatori per questa decima stagione de Il Paradiso delle signore che, dal punto di vista degli ascolti, sta registrando dati decisamente più bassi rispetto alle stagioni precedenti, complice anche l'accesa concorrenza della rete ammiraglia Mediaset con La forza di una donna.