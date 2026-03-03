Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, trasmesse entro il finale di questa stagione, non è escluso che Odile possa decidere di mandare all'aria le sue nozze all'ultimo momento.

La figlia della contessa Adelaide ha accettato di convolare a nozze con il giovane Ettore anche se, le bugie del ragazzo, stanno cominciando a mettere in ansia Umberto e anche Matteo, i quali potrebbero scoprire tutta la verità sui fratelli Marchesi e mettere in guardia così la ragazza dal rischio che sta percorrendo.

Umberto continua a indagare su Ettore nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Ettore e sua sorella Greta porteranno avanti il loro piano diabolico nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione de Il Paradiso delle signore, intenzionati a portare avanti fino alla fine il loro piano segreto.

Intanto, però, Umberto Guarnieri continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto di Ettore, al punto da decidere di portare avanti la sua indagine per cercare di scoprire la verità sul suo piano diabolico.

Un comportamento che non piacerà affatto a Odile, la quale finirà per avere un duro scontro con lo zio e anche con Matteo Portelli, dopo aver scoperto che il ragazzo si è recato a Londra per indagare sulla mamma di Ettore.

Odile scappa via dall'altare: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

La figlia della contessa, malgrado i dubbi, potrebbe decidere di portare avanti la sua promessa a Ettore e quindi mostrarsi intenzionata a convolare a nozze con il giovane ragazzo, senza avere intenzione di fare alcun passo indietro rispetto a quanto stabilito precedentemente.

Odile, quindi, organizzerebbe le sue nozze con Ettore intenzionata a celebrare con lui il giorno del fatidico sì in chiesa, salvo poi ritrovarsi sopraffatta da mille dubbi e incertezze.

Il colpo di scena potrebbe arrivare in occasione della puntata de Il Paradiso delle signore 10 dedicata proprio alle nozze di Odile e Ettore.

La figlia della contessa Adelaide potrebbe decidere di fare un passo indietro, al punto da scappare via dall'altare nel giorno del matrimonio, lasciando Ettore da solo in chiesa, tra il clamore di amici e familiari.