Le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma entro maggio su Rai 1 potrebbero vedere Odile riprendere in mano le redini della sua vita e scappare via dall'altare nel giorno del fatidico sì in chiesa con Ettore.

La ragazza, infatti, potrebbe ritrovarsi a mettere in discussione tutta la sua vita e le certezze accumulate in questo ultimo periodo, al punto da decidere di ascoltare realmente il suo cuore.

Odile rompe con Umberto nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap di aprile rivelano che Odile ed Ettore continueranno a portare avanti i preparativi per l'organizzazione del loro matrimonio, intenzionati a pronunciare al più presto questo fatidico sì in chiesa.

Odile andrà contro tutto e tutti pur di ribadire le sue scelte e prendere le distanze dai familiari che, secondo lei, starebbero cercando di boicottare questo matrimonio.

In particolar modo Odile punterà il dito contro lo zio Umberto Guarnieri e gli chiederà di non intromettersi nella sua vita, bensì farsi da parte.

Intanto Matteo chiuderà la sua relazione con Marina Valli e scoprirà che Odile ha scelto di convolare a nozze con Ettore, restando profondamente scosso.

Odile scappa dall'altare: ipotesi Il Paradiso delle signore 10 ultime puntate

Con le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste a maggio, non si esclude che tra Odile e Matteo possa essersi un nuovo riavvicinamento sospetto, tale che spingerà i due a essere nuovamente complici e affiatati proprio come ai vecchi tempi.

Odile, quindi, si ritroverebbe a mettere in discussione tutte le sue certezze vivendo un momento di profonda crisi interiore che, tuttavia, la porterà comunque ad organizzare il giorno del matrimonio.

Il colpo di scena finale potrebbe arrivare proprio durante il giorno del fatidico sì in chiesa: Odile arriverebbe all'altare da Ettore ma, nel momento dello scambio delle fedi e della promessa di fedeltà, si ritroverebbe ad avere un momento di crisi tale da spingerla a scappare via dall'altare.

La ragazza abbandonerebbe così la chiesa lasciando Ettore da solo sull'altare per correre da Matteo Portelli, con il quale si direbbe pronta a intraprendere una nuova storia d'amore.