La programmazione di Il Paradiso delle signore subirà una variazione significativa lunedì 23 marzo: la puntata prevista alle 16:10 non verrà trasmessa. Rai 1 dedicherà infatti il pomeriggio a una lunga diretta informativa sul referendum, con uno speciale del TG1 che occuperà la fascia oraria solitamente riservata alla soap. La rete offrirà aggiornamenti, collegamenti e approfondimenti a partire dalle 14:50, rendendo necessario lo stop della consueta messa in onda della soap.

Salta la puntata del 23 marzo de Il Paradiso delle signore

A partire dalle 14:50, Rai 1 aprirà una finestra informativa dedicata interamente al referendum, con analisi, ospiti e collegamenti dai principali punti nevralgici del voto.

Lo speciale TG1 proseguirà per tutto il pomeriggio, sovrapponendosi alla fascia in cui normalmente va in onda Il Paradiso delle signore. La rete ha scelto di dare priorità alla copertura dell’evento politico, motivo per cui la soap verrà temporaneamente sospesa. Non si tratterà di una cancellazione definitiva, ma di una semplice variazione di palinsesto legata all’attualità.

Quando tornerà Il Paradiso delle signore e cosa cambierà per i telespettatori

I fan della serie potranno tirare un sospiro di sollievo: Il Paradiso delle signore tornerà regolarmente in onda già da martedì 24 marzo, sempre alle 16:10 su Rai 1. La puntata saltata non verrà persa, ma recuperata nella normale sequenza narrativa, senza modifiche alla trama.

La sospensione di lunedì rappresenterà quindi un’interruzione momentanea, dovuta esclusivamente alla copertura speciale del referendum. Dal giorno successivo, la soap riprenderà il suo corso con le vicende di Irene, Delia, Odile, Umberto e tutti gli altri protagonisti.

Irene è triste per l'assenza di Johnny

La puntata del 24 marzo porterà in scena una serie di sviluppi che intrecceranno emozioni personali e tensioni familiari. Irene continuerà a fare i conti con l’assenza di Johnny, mentre Delia vivrà l’entusiasmo di un nuovo capitolo sentimentale appena iniziato. In Caffetteria, Ciro cercherà di capire cosa stia turbando Concetta, convinto che la presenza di Ivana abbia riacceso vecchie insicurezze.

Parallelamente, l'avvio della nuova collezione darà slancio all’Atelier, ma sarà a Villa Guarnieri che si consumerà il momento più atteso: la lettera di Adelaide, destinata a Odile, aprirà un varco nel passato e rischierà di incrinare equilibri già fragili. Le parole della contessa potrebbero cambiare il corso degli eventi, mettendo la giovane davanti a scelte che non potrà più rimandare.