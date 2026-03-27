Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 10, una delle soap più amate del pomeriggio italiano. La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà una breve pausa: la puntata prevista per lunedì 6 aprile non andrà in onda. I fan, però, possono stare tranquilli perché la messa in onda riprenderà regolarmente da martedì 7 aprile nel consueto slot pomeridiano su Rai 1.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 6 aprile

La sospensione temporanea della soap rientra in una variazione di programmazione della rete. Non si tratta quindi di uno stop definitivo, ma solo di un’interruzione di un giorno, dopo la quale la narrazione riprenderà senza cambiamenti.

In questo modo si eviterà di trasmettere un episodio inedito nella giornata di Pasquetta, quando la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere davanti alla tv.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: cosa succederà nelle nuove puntate

Le prossime puntate promettono colpi di scena e intrecci sempre più avvincenti.

Agata prenderà una decisione importante: si dimetterà dall’incarico a Firenze. Tuttavia, invece di dire la verità, continuerà a mentire alla sua famiglia, alimentando dubbi e tensioni.

Sul fronte sentimentale e professionale, Tancredi informerà Rosa della presentazione del suo libro in Francia. Marcello, dimostrando ancora una volta il suo supporto, la incoraggerà a partire e le farà un regalo simbolico: una guida di Parigi, gesto che potrebbe segnare una svolta nel loro rapporto.

Momenti di sorpresa anche durante le prove generali della recita, dove tra Johnny e Irene accadrà qualcosa di del tutto inaspettato, destinato a cambiare le dinamiche tra i due.

Intanto, a casa Marchesi, la cena organizzata porterà alla luce nuove tensioni. Adelaide, su suggerimento di Matteo, farà domande a Ettore e Greta sulla loro madre. La reazione dei due fratelli, visibilmente inquieti, non passerà inosservata e insospettirà Adelaide, aprendo la strada a nuovi misteri.

Quando torna in onda la soap

Dopo la pausa del 6 aprile, Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda da martedì 7 aprile su Rai 1, pronta a regalare nuove emozioni al pubblico del daytime.

Gli sviluppi delle trame lasciano presagire settimane ricche di suspense, tra segreti, decisioni difficili e relazioni in evoluzione.