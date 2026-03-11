Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo rivelano che Umberto Guarnieri si ritroverà coinvolto da uno scandalo che si preannuncia particolarmente grave e serio, dato che avrà a che fare ancora una volta con l'avvelenamento dei bambini.

Intanto Concetta scoprirà che sua figlia Agata non sta vivendo un periodo sereno della sua vita e non potrà nascondere la sua preoccupazione, al punto da farle subito una telefonata per cercare di capire come stanno le cose.

Umberto travolto da un grave scandalo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 marzo

Il caso dell'avvelenamento dei bambini e il coinvolgimento della Banca Guarnieri nella realizzazione dei lavori su alcuni terreni risultati poi fuori norma, metteranno Umberto Guarnieri a durissima prova nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti entro metà marzo.

Il commendatore, per cercare di far comprendere la sua posizione a tutti, chiederà a Rosa di poter essere intervistato nella speranza di togliersi di dosso un po' delle colpe che gli vengono affibiate.

L'inchiesta, però, assumerà una piega del tutto inaspettata: Rosa entrerà in possesso di un documento altamente compromettente e scottante che riguarderà proprio Umberto.

Il commendatore si ritroverà travolto da un grave scandalo, dato che tale documento entrerà nelle mani anche di altri giornalisti, pronti a rendere tutto pubblico.

Concetta va in ansia per sua figlia nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 marzo, inoltre, rivelano che Concetta scoprirà che sua figlia Agata non è realmente serena così come vuol far credere ai genitori dopo il trasferimento a Firenze per motivi di lavoro.

Sarà Mimmo a mettere al corrente Concetta di quello che sta succedendo, tanto che la donna deciderà di correre subito ai ripari e farà una chiamata immediata a sua figlia, per scoprire la verità su questo momento difficile che sta vivendo.

Matteo, invece, scoprirà che Marina ha un ritardo di diversi giorni e non la prenderà affatto bene, data la sua intenzione di troncare il rapporto con l'attrice.