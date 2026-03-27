Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate in onda dal 7 al 10 aprile 2026 rivelano sviluppi sorprendenti tra bugie, ritorni inattesi e nuovi intrecci sentimentali. L'evento più atteso riguarderà il ritorno in scena della contessa Adelaide dopo un periodo di assenza.
Agata tra bugie e verità: la confessione a Roberto
Agata continua a mentire ai suoi cari sulla presunta ripresa del corso di restauro a Firenze. La giovane, però, inizia a sentire il peso delle sue menzogne e decide di aprirsi con Roberto, al quale fa una rivelazione importante.
Nonostante questo momento di sincerità, Agata non riesce a essere del tutto trasparente con la famiglia: dopo essersi dimessa dall’incarico a Firenze, racconta l’ennesima bugia, complicando ulteriormente la situazione.
Botteri e la sorpresa: Delia rischia una delusione
Grande attenzione anche alla storyline che coinvolge Botteri e Delia. Si scopre infatti che la sorpresa annunciata alle Veneri non è destinata alla ragazza, creando il rischio di una forte delusione.
Per evitare che ciò accada, Concetta e Delia — con la complicità di Irene — cercano una soluzione per proteggere la giovane da una possibile sofferenza. Un gesto che dimostra ancora una volta la solidarietà tra le Veneri.
Adelaide torna a Villa Guarnieri
Colpo di scena importante: Adelaide decide di lasciare il convento a Roma e, inaspettatamente, si presenta a Villa Guarnieri.
Il suo ritorno promette di cambiare gli equilibri, soprattutto durante una cena organizzata a casa Marchesi. Qui, su suggerimento di Matteo, Adelaide pone alcune domande a Ettore e Greta sulla loro madre, notando un’inquietudine sospetta nei due fratelli. Un dettaglio che potrebbe nascondere un segreto ancora tutto da scoprire.
Rosa verso la Francia: il sostegno di Marcello
Tancredi annuncia a Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia. Una grande opportunità che mette la giovane di fronte a una scelta importante.
Marcello, dimostrando grande affetto e supporto, la incoraggia a partire, arrivando persino a regalarle una guida di Parigi.
Un gesto romantico che potrebbe rafforzare il loro legame.
Irene e Johnny: accade l’inaspettato
Durante le prove generali della recita, tra Irene e Johnny succede qualcosa di completamente inaspettato. Il loro rapporto potrebbe prendere una piega diversa, aprendo nuovi scenari sentimentali che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.