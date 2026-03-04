Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda dal 9 al 13 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Odile scoprirà la verità sul piano diabolico architettato da Matteo e Umberto ai danni dei fratelli Marchesi e finirà per compiere un gesto del tutto inaspettato.

Nel frattempo Rosa si mostrerà scossa dopo aver iniziato la sua inchiesta per cercare di scoprire la verità sull'avvelenamento dei bambini, così come le è stato richiesto da Enrico Proietti.

Odile compie un gesto inaspettato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 marzo

Odile, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, scoprirà che Matteo si era recato a Londra per intercettare informazioni preziose sul conto dei genitori dei fratelli Marchese.

La reazione di Odile non sarà delle migliori e, in occasione della festa di fine produzione per il film che hanno realizzato, finirà per spiazzare tutti con un annuncio del tutto inaspettato.

La figlia della contessa non gradirà per niente l'atteggiamento di Matteo ne tantomeno quello di Umberto Guarnieri, che ha dato il via a questa indagine nei confronti di Ettore, ormai promesso sposo di Odile.

Il clima a villa Guarnieri, quindi, diventerà alquanto rovente e Odile non avrà intenzione di perdonare lo zio e il giovane Matteo per tale azione.

Rosa resta scossa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 9 al 13 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Rosa comincerà la sua inchiesta per cercare di scoprire tutta la verità sull'avvelenamento dei bambini dopo aver giocato su un campetto a Milano.

La giornalista cercherà di dare una mano a Enrico per arrivare a scoprire come stessero davvero le cose e, alla fine, verrà a sapere che su uno di quei campi c'è anche lo zampino di Umberto e della sua banca Guarnieri, restando a dir poco scossa.

Intanto Ciro proseguirà la sua missione per cercare una cuoca da inserire nel team della sua Caffetteria e potrà contare sull'aiuto di Don Saverio, il quale gli proporrà una donna che ha tutte le carte in regola per occupare quel ruolo.

Nessun ritorno in scena per la contessa Adelaide fino al 13 marzo

Nessun ritorno in scena, per il momento, della contessa Adelaide che continuerà a essere assente nelle prossime trame di questa decima stagione della soap che si avvia a passi spediti verso il gran finale di stagione.

Il ritorno della contessa, però, ci sarà: il personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha diversi conti in sospeso che vanno risolti, tra cui quello legato al nome del vero padre biologico di sua figlia Odile che, al momento, ha scelto di non rivelarle apertamente, mantenendo il segreto.