Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 27 marzo in televisione rivelano che Odile si ritroverà a fare una scelta che si preannuncia del tutto sconcertante legata al suo rapporto con Umberto Guarnieri.

Intanto Matteo potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo in merito alla presunta gravidanza di Marina Valli mentre Ciro e Concetta continueranno a essere in apprensione per le vicende della figlia Agata.

Odile fa una scelta sconcertante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 marzo

Le vicende di Umberto Guarnieri continueranno a tenere banco nel corso dei prossimi episodi della soap, soprattutto dopo che verranno fuori dei manifesti poco carini nei suoi confronti.

Il commendatore Guarnieri verrà accusato di essere il vero responsabile dell'avvelenamento dei bambini e di aver speculato sulle loro vite.

Un colpo davvero basso per Umberto mentre Ettore continuerà a essere felice di questa campagna mediatica denigratoria nei confronti del commendatore, dato che in questo modo cercherà di allontanarlo sempre più da Odile.

E, proprio la figlia della contessa Adelaide, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore finirà per fare una scelta inaspettata che si preannuncia sconcertante.

Odile, infatti, dopo aver visto i manifesti denigratori contro Umberto prenderà una decisione che avrà delle conseguenze importanti sul suo legame con il commendatore.

Matteo scopre la verità su Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 27 marzo, inoltre, raccontano che Matteo Portelli potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo aver visionato gli accertamenti medici ai quali si è sottoposta Marina Valli, scoprendo così che la ragazza non è realmente in dolce attesa di un bebè.

Per Ciro e Concetta, invece, proseguirà il periodo non proprio semplice: i due coniugi saranno fortemente preoccupati per le sorti della loro amata Agata che, dopo il trasferimento a Firenze, non sarebbe del tutto serena e felice.

Intanto Johnny verrà gravemente ferito durante una manifestazione: le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione tra i vari membri del Paradiso.