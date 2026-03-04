Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che una telefonata inaspettata sconvolgerà l’animo di uno dei protagonisti. Nella puntata in onda giovedì 12 marzo alle 16:10 su Rai 1, l’umore di Umberto subirà un brusco cambiamento: dopo la soddisfazione per il premio ricevuto insieme a Enrico, l’uomo verrà raggiunto da una misteriosa chiamata destinata a gettarlo in forte agitazione. Nel frattempo, Irene continuerà a non riuscire a perdonare Cesare, ancora ferita dal suo comportamento. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà Johnny, che sceglierà di farsi da parte, soffocando i sentimenti che prova per la capocommessa pur di non creare ulteriori tensioni.

Umberto viene premiato dal sindaco di Milano

Umberto riceverà un riconoscimento importante per il suo recente gesto di generosità. Guarnieri, infatti, ha deciso di pagare di tasca propria i medicinali necessari a curare i bambini che si sono ammalati dopo aver giocato su un terreno contaminato. La piccola Anita, Michelino e Maurizio hanno trascorso del tempo in un campetto situato in un parco vicino a un cantiere edile e, poco dopo, hanno sviluppato febbre alta ed eruzioni cutanee difficili da diagnosticare. È stato Enrico a scoprire l’origine del malessere dei bambini, individuando la presenza di una sostanza illecita nel terreno e collegandola ai lavori in corso. Grazie alla sua intuizione e alla sua competenza, la verità è venuta a galla.

Per questo motivo, il sindaco di Milano non solo premierà Umberto per la sua generosità, ma conferirà anche a Enrico un attestato di civica benemerenza, riconoscendogli il merito di aver saputo leggere i segnali, indagare a fondo e svelare una realtà tanto grave quanto nascosta.

Umberto riceve una telefonata allarmante

Nel frattempo, la situazione attorno a Umberto precipiterà con una rapidità inattesa. L’imprenditore, ancora raggiante per l’importante premio ricevuto in seguito al suo gesto di generosità, cambierà improvvisamente umore. Le anticipazioni rivelano infatti che Guarnieri verrà raggiunto da una telefonata allarmante, il cui contenuto resta avvolto nel mistero e il cui mittente non è stato ancora rivelato.

Tuttavia, osservando la trama delle puntate successive, si potrebbe intuire che qualcuno abbia deciso di fare una soffiata all’imprenditore: emergerà infatti la sua possibile responsabilità nella vicenda dei terreni inquinati, poiché è stata proprio la banca di Umberto a concedere i finanziamenti all’azienda costruttrice coinvolta. Per conoscere nel dettaglio ciò che verrà detto durante la chiamata, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio su Rai 1. Parallelamente, continueranno a intrecciarsi le vicende sentimentali dei protagonisti. Irene non riuscirà ancora a perdonare Cesare, troppo ferita per lasciarsi andare, mentre Johnny rivedrà completamente la sua posizione: deciderà di non dichiarare più il suo amore alla capocommessa e sceglierà di reprimere i propri sentimenti, preferendo proseguire per la sua strada senza rivelare nulla alla collega.

Anche Ciro vivrà un momento di svolta, scusandosi con Ivana per averla trattata male e convincendola ad accettare il ruolo di nuova cuoca del Gran Caffè Amato. Intanto, Marcello continuerà a essere un punto di riferimento per Valeria, sostenendola anche nel tentativo di ottenere un incontro con il suo ex socio d’affari per la vendita della sua linea di lingerie. L’intesa crescente tra i due non passerà inosservata a Rosa, che potrebbe provare un moto di gelosia nel vedere il suo ex fidanzato così vicino a un’altra donna.