Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo di scena inaspettato che potrebbe avere gravi conseguenze per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1, Rosa continuerà a indagare sui terreni inquinati e farà una scoperta sconcertante: avrà infatti le prove del coinvolgimento di Umberto nella vicenda. Emergerà che è stata proprio la banca di Guarnieri a finanziare una delle società costruttrici. Intanto, la tensione crescerà anche al Circolo, dove una confessione è destinata a creare scalpore: Ettore rivelerà a Odile che è stato Matteo ad andare a Londra da sua madre.

Rosa smaschera Umberto

Per Umberto Guarnieri si profila un futuro tutt’altro che sereno: all’orizzonte potrebbero aprirsi le porte del carcere o comunque arrivare conseguenze molto severe. A far precipitare la situazione sarà Rosa, destinata a riportare alla luce un capitolo oscuro del passato dell’uomo, e lo farà proprio a causa di Marta. È stata infatti la stessa Marta a chiedere alla giornalista un’inchiesta approfondita su una vicenda che le sta particolarmente a cuore. Il suo fidanzato Enrico, stimato medico, ha scoperto di recente che la misteriosa malattia che ha colpito numerosi bambini milanesi non è frutto del caso: la causa sarebbe un terreno gravemente inquinato. Rosa, incaricata di far luce sull’accaduto, si troverà a scavare più a fondo del previsto, fino a imbattersi in responsabilità pesanti e in dinamiche che nessuno avrebbe immaginato.

L’esito dell’indagine sarà per lei sconvolgente: tra i nomi coinvolti nella gestione di quel terreno contaminato emergerà proprio quello di Umberto. Una verità che rischia di travolgere non solo lui, ma anche i fragili equilibri della sua famiglia.

Umberto finisce nei guai per colpa di Rosa e Marta

Nel frattempo, Umberto finirà al centro dell’inchiesta di Rosa. La giornalista, scavando tra documenti e vecchi finanziamenti, scoprirà che è stata proprio la banca dell’imprenditore a sostenere economicamente una delle società che ha edificato sui lotti di terreno adiacenti al campetto poi risultato inquinato. Un dettaglio che potrebbe trasformarsi in un tassello decisivo per ricostruire le responsabilità della vicenda.

Vale la pena tornare indietro di qualche mese, quando Roberto Farnesi aveva pubblicato una storia Instagram che aveva fatto molto discutere sul futuro del suo personaggio ne Il Paradiso delle signore. L’attore aveva condiviso uno scatto dal set in cui compariva un manifesto con la foto di Umberto e la scritta 'Assassino'. Un indizio che oggi assume un peso diverso: potrebbe infatti riferirsi proprio alle puntate in arrivo su Rai 1, quando Guarnieri verrà indicato come il principale responsabile della malattia che ha colpito i bambini. Per averne la certezza, però, occorrerà attendere la messa in onda. I guai per Umberto, comunque, non finiranno qui. Durante i festeggiamenti al Circolo, un nuovo colpo di scena scuoterà gli equilibri: Ettore confesserà a Odile di essere ormai convinto che sia stato Matteo la persona ingaggiata da Guarnieri per raggiungere Londra e fare visita a Fiona.

Sarà Greta a scoprire il coinvolgimento di Portelli, introducendosi di nascosto in casa di Marcello per controllare il passaporto del ragioniere. La figlia di Adelaide, sconvolta, compirà un gesto clamoroso, anche se le anticipazioni non rivelano ancora di cosa si tratti. È però plausibile che possa prendere le distanze sia da Matteo sia da quello che considera uno zio. Sul fronte sentimentale, ci sarà spazio anche per Irene. Johnny la spronerà a fare pace con Cesare, scegliendo di farsi da parte e rinunciando a dichiararle i propri sentimenti. Nel frattempo, proseguirà l’avvicinamento tra Marcello e Valeria: l’imprenditore offrirà alla signorina Craveri un aiuto decisivo per concludere un affare importante, rafforzando un’intesa che potrebbe presto evolvere.