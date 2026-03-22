La puntata de Il Paradiso delle signore prevista per lunedì 30 marzo alle 16:10 su Rai 1 sarà ricca di novità e colpi di scena per alcune delle coppie più seguite. Le anticipazioni rivelano che Matteo e Marina arriveranno a una rottura definitiva, mentre Irene e Johnny vivranno un avvicinamento del tutto inaspettato, lasciandosi andare a un bacio appassionato che potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo. Nel frattempo, a Milano ci sarà anche un gradito ritorno: Agata farà improvvisamente capolino dai suoi cari, sorprendendo tutti con il suo arrivo inatteso e riportando in famiglia un clima di emozione e curiosità.

Marina dà il suo addio a Matteo e fa una proposta a Delia

Matteo e Marina saranno ormai consapevoli di non poter costruire un futuro insieme e, dopo aver scoperto che il ritardo dell’attrice era soltanto un falso allarme, decideranno di dirsi addio. La coppia aveva temuto di poter diventare genitori, ma Marina ha poi scoperto di non essere incinta, e questa certezza renderà più lucida e definitiva la scelta di chiudere la loro storia. Va ricordato che, pochi giorni prima, Matteo aveva dichiarato il suo amore a Odile, che però ormai è sentimentalmente legata a Ettore, rendendo impossibile qualsiasi passo indietro. Nel frattempo, Marina sarà pronta a partire per gli Stati Uniti e farà a Delia una proposta inattesa: chiederà alla giovane di seguirla oltreoceano per occuparsi delle sue acconciature nel nuovo film a cui lavorerà.

Intanto, Gianlorenzo si dedicherà alla creazione dell’abito con cui intende chiedere alla sua fidanzata di sposarlo.

Irene e Johnny si baciano, Agata torna a Milano

Nel frattempo, Irene proverà a stare accanto a Johnny, profondamente turbato dalla notizia della morte del suo amico Brian, caduto in Vietnam a causa della guerra. Durante questi momenti di vicinanza e fragilità, il magazziniere e la capocommessa de Il Paradiso delle signore finiranno per lasciarsi andare a un bacio appassionato, destinato a cambiare gli equilibri tra loro. Don Saverio, invece, proporrà a Enrico di organizzare una recita in vista dell’imminente Pasquetta, coinvolgendo la comunità in un’iniziativa dal sapore tradizionale.

Ci sarà poi il gradito ritorno di Agata, che rientrerà a sorpresa a Milano dopo un periodo trascorso a Firenze per motivi di lavoro. Infine, Ettore continuerà a muoversi nell’ombra alle spalle della fidanzata Odile, riuscendo persino a convincerla a interrompere ogni rapporto con Umberto, alimentando così tensioni e sospetti destinati a esplodere nelle prossime puntate.