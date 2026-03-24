Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un arrivo inaspettato che manderà a monte i piani di uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda martedì 31 marzo alle 16:10 su Rai 1, si scoprirà che Cesare rovinerà le buone intenzioni di Johnny, deciso finalmente a chiarire la sua situazione con Irene. Nel frattempo, Matteo apprenderà suo malgrado che Odile sta organizzando in fretta e furia le sue nozze, mentre Ettore e Greta saranno sempre più vicini a portare a termine il loro piano di vendetta contro Umberto. Quest’ultimo, dal canto suo, farà di tutto per dimostrare la propria innocenza.

Cesare si presenta, Johnny vuole parlare del bacio a Irene

Johnny penserà al bacio che lui e Irene si sono scambiati il giorno precedente, un gesto che renderà ancora più evidente quanto sarà innamorato di lei da settimane. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore vorrà affrontare la questione con la capo commessa, deciso a chiarire la situazione una volta per tutte. Tuttavia, i suoi progetti salteranno per l’arrivo inaspettato di Cesare, promesso sposo di Irene, che si presenterà proprio nel momento in cui il cugino di Delia vorrà parlare dell’avvicinamento avuto con la signorina Cipriani. Le anticipazioni della puntata del 31 marzo non chiariscono se l’avvocato Brugnoli noterà qualcosa di strano o se inizierà a sospettare un tradimento da parte della fidanzata, che si è lasciata andare a un bacio appassionato con il suo amico.

Ettore e Greta credono di avere raggiunto il loro obiettivo

Nel frattempo, Ettore e Greta crederanno di aver raggiunto il loro obiettivo, convinti che il matrimonio tra lo stilista e Odile sarà ormai imminente. Proprio queste nozze saranno motivo di profondo sconforto per Matteo, che rimarrà sconvolto quando verrà a sapere che l’unione tra la donna che ama e il suo fidanzato è sempre più vicina. Umberto, intanto, solleciterà il perito affinché esprima il suo parere sul documento che attesterà la sua responsabilità nell’inquinamento dei terreni. Guarnieri non vedrà l’ora di conoscere il giudizio dell’esperto, deciso a dimostrare a tutti i costi la propria innocenza. Agata, invece, riempirà i suoi cari di menzogne, raccontando di essere rientrata a Milano perché i lavori di restauro sarebbero stati interrotti.

In realtà, questa non sarà affatto la verità. Infine, Gianlorenzo si troverà a un bivio, indeciso se fare o meno la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Delia, infatti, sarà ormai prossima a partire per gli Stati Uniti, dove l’attende un lavoro come parrucchiera personale di Marina Valli.