La puntata de Il Paradiso delle signore prevista per martedì 31 marzo alle 16:10 su Rai 1 porterà con sé un alone di mistero legato a un ritorno inatteso in città. Le anticipazioni rivelano infatti che Agata sarà rientrata a Milano già da un giorno e racconterà ai suoi cari il motivo che l’ha spinta a lasciare Firenze, ma si tratterà soltanto di una menzogna studiata. La giovane Puglisi nasconderà un segreto e qualcuno vicino a lei inizierà a sospettare che stia celando la verità su ciò che è realmente accaduto. Nel frattempo, Matteo scoprirà che Odile è prossima a sposare Ettore, una notizia che lo colpirà profondamente.

Parallelamente, Umberto solleciterà la perizia sul documento decisivo per dimostrare la propria innocenza, determinato a far emergere la verità prima che sia troppo tardi.

Agata non convince con il suo racconto

Agata rientrerà a Milano portando con sé un racconto che solleverà più di un dubbio tra le persone a lei vicine. La giovane Puglisi, infatti, è tornata in città il giorno precedente dopo aver lasciato Firenze, dove ormai vive e lavora. Ai suoi familiari dirà di essere partita a causa dell’interruzione dei lavori di restauro, ma la sua sarà una menzogna ben costruita, destinata a non convincere tutti. Le anticipazioni non chiariscono ancora chi sarà il primo a intuire che qualcosa non torna: potrebbe essere Mimmo, oppure Ciro, ma non è da escludere che sia Concetta a percepire per prima la verità.

La sarta, del resto, ha già dimostrato in passato di avere un sesto senso infallibile quando si tratta dei suoi cari, e anche questa volta potrebbe essere proprio lei ad accorgersi che il racconto di Agata presenta delle crepe. Per ora, però, il mistero che avvolge la ragazza resta fitto: non è ancora stato rivelato quale segreto stia nascondendo, né cosa sia realmente accaduto a Firenze.

Matteo scopre che Odile ed Ettore stanno per sposarsi

Nel frattempo, Matteo dovrà fare i conti con una verità dolorosa quando scoprirà che Odile ed Ettore stanno per sposarsi. I fratelli Marchesi, così, sembreranno ormai certi di aver raggiunto il loro obiettivo. Umberto, però, non si arrenderà e continuerà a lottare per dimostrare la propria innocenza: solleciterà infatti la perizia sul documento che ritiene contraffatto, deciso a provare che si tratta di una falsificazione e a chiarire la sua estraneità alla delicata vicenda dell’inquinamento del terreno dove si sono ammalati i bambini.

Ci sarà poi un momento di incertezza per Gianlorenzo Botteri, che non saprà se procedere o meno con la proposta di matrimonio a Delia, soprattutto ora che lei è in procinto di partire per gli Stati Uniti insieme a Marina. Infine, Johnny cercherà un’occasione per parlare con Irene del bacio appassionato che si sono scambiati, ma proprio quando troverà il coraggio di affrontarla, verrà interrotto dall’arrivo improvviso di Cesare, lasciando la conversazione in sospeso.