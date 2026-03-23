Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un piccolo giallo e un mistero legato al ritorno inaspettato in città di una delle protagoniste. Nell'episodio che verrà trasmesso martedì 31 marzo alle 16:10 su Rai 1, Agata arriverà a Milano dopo aver lasciato Firenze. La giovane restauratrice racconterà una bugia ai suoi cari, che non saranno del tutto convinti che stia dicendo la verità. Ci sarà quindi un segreto, al momento non rivelato, riguardo a ciò che potrebbe essere accaduto alla giovane Puglisi. Intanto, Botteri vivrà momenti di incertezza, non sapendo se fare o meno la proposta di matrimonio a Delia, mentre Umberto farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Agata mente alla sua famiglia

Agata arriverà a Milano senza avvertire nessuno e, quando la sua famiglia se la troverà davanti, le domande su ciò che le sia accaduto non si faranno attendere. La ragazza cercherà di rispondere ai quesiti che Ciro, Concetta e il suo fidanzato Mimmo le rivolgeranno, ma preferirà mentire, mantenendo segreto il motivo che l’ha spinta a lasciare Firenze in tutta fretta. La giovane Puglisi, infatti, racconterà di essere rientrata a casa perché i lavori di restauro che stava svolgendo nel capoluogo toscano sarebbero stati interrotti. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore spiegano chiaramente che non tutti crederanno alla sua versione dei fatti, senza però specificare chi, tra sua madre, suo padre o il suo compagno, sospetti che ci sia dell’altro.

Intanto, non è stato ancora chiarito che cosa Agata possa nascondere né cosa le sia realmente successo durante la sua permanenza a Firenze.

Umberto sollecita la perizia

Nel frattempo, Umberto sarà in ansia perché non vedrà l’ora di conoscere l’esito del perito, che potrebbe stabilire che il documento in cui risultava avvertito della presenza di materiali inquinanti nei terreni è stato contraffatto. Guarnieri rimarrà quindi in trepidante attesa e solleciterà l'esito, poiché il risultato della perizia potrebbe scagionarlo dalla delicata vicenda e dallo scandalo in cui è rimasto coinvolto. Matteo, invece, verrà a sapere che Odile ed Ettore stanno per sposarsi e, rendendosi conto che la sua amata sta per diventare ufficialmente la signora Marchesi, ne resterà sconvolto.

Al contrario, Greta sarà entusiasta all’idea che il suo piano di vendetta contro Umberto stia giungendo a compimento. Gianlorenzo vivrà momenti di incertezza perché non saprà se fare o meno la proposta di matrimonio a Delia. Quest’ultima, infatti, ha ricevuto un’allettante offerta lavorativa da Marina Valli ed è pronta a lasciare Milano per occuparsi delle acconciature dell’attrice durante le riprese del nuovo film negli Stati Uniti. Infine, Johnny vorrà chiarire la situazione con Irene, dopo il recente bacio che i due si sono scambiati. Tuttavia, l’arrivo di Cesare rovinerà i piani del magazziniere, costringendolo a rimandare il confronto con la capo commessa.