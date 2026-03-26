Nella puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 31 marzo ci sarà un piccolo giallo legato a un rientro inaspettato in città. Nell’episodio previsto alle 16:10 su Rai 1, Agata darà a Concetta e Mimmo la sua versione dei fatti riguardo alla decisione di lasciare Firenze, e i due ascolteranno il suo racconto. Tuttavia, le trame anticipano che quella spiegazione sarà soltanto una menzogna. Intanto, Cesare arriverà all’improvviso, guastando i piani di Johnny, che sperava di parlare con Irene del loro recente avvicinamento. Spazio, infine, anche alle vicende di Matteo, che sarà profondamente turbato dalle imminenti nozze di Odile.

Concetta e Mimmo ascoltano la versione di Agata

Concetta e Mimmo si troveranno di fronte ad Agata, pronta a fornire delle giustificazioni che sembreranno piuttosto campate in aria. La giovane Puglisi, infatti, il giorno precedente si è presentata a Milano senza preavviso, dopo aver trascorso un primo periodo nel capoluogo toscano impegnata nel suo nuovo lavoro. Agata spiegherà a madre, padre e fidanzato il motivo che l’ha spinta a rincasare così presto senza nemmeno avvertire nessuno. È bene ricordare che Concetta, qualche giorno prima, era stata a Firenze per assicurarsi che la figlia stesse bene; una volta tornata in città, però, è apparsa preoccupata, senza fare menzione a nessuno dell’incontro segreto avuto con Agata.

È stato infatti Ciro a raccontare che madre e figlia si erano isolate un po’ per fare “chiacchiere fra donne”. Le anticipazioni della puntata del 31 marzo parlano chiaro: la versione di Agata non convincerà. La ragazza rivelerà che i lavori di restauro che stava seguendo a Firenze sono stati interrotti, ma ciò non corrisponderà alla verità. Tuttavia, non è ancora chiaro quale mistero o quale segreto la figlia di Concetta stia nascondendo, né il motivo di tanto riserbo.

Ettore e Greta sono al settimo cielo

Nel frattempo, Ettore e Greta saranno al settimo cielo, ormai convinti che nulla possa più ostacolarli: Odile, infatti, è caduta nella loro trappola e sta per sposare il giovane Marchesi. Proprio le nozze imminenti dei due fidanzati saranno fonte di grande turbamento per Matteo, che vivrà momenti di forte ansia, sentendosi impotente di fronte alla scelta della donna che ama.

Umberto, invece, sarà in attesa febbrile dell’esito del perito incaricato di stabilire se il documento che lo incastra nell’affare dei terreni inquinati sia stato contraffatto da qualcuno. Ci sarà poi spazio per la storia d’amore tra Gianlorenzo e Delia, che vivranno momenti di grande entusiasmo, presto però smorzati da una notizia inaspettata: mentre Botteri sarà ormai pronto a chiedere alla Venere di sposarlo, Delia dovrà lasciare Milano per recarsi all’estero insieme a Marina Valli. Questa situazione bloccherà lo stilista, che non saprà più se sia il caso di fare la proposta di matrimonio. Johnny, intanto, ripenserà al bacio appassionato scambiato il giorno precedente con Irene e vorrà parlarne con lei. Tuttavia, l’arrivo improvviso di Cesare impedirà ai due colleghi di avere il confronto tanto atteso.