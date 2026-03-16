Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda nella settimana fino al 27 marzo su Rai 1, la cronaca dell'epoca irromperà nella vita dei protagonisti. Al centro del dramma ci sarà Johnny, il quale rimarrà coinvolto in un violento episodio durante una manifestazione di protesta contro la guerra in Vietnam. Il magazziniere, già provato da una situazione sentimentale turbolenta, vedrà il suo destino incrociarsi con i grandi conflitti sociali degli anni Sessanta.

Johnny ferito durante la manifestazione

La settimana sarà caratterizzata da un clima di forte agitazione politica.

Johnny, che negli ultimi tempi aveva cercato di allontanarsi da Irene per fare chiarezza nel suo cuore, si troverà coinvolto negli scontri scoppiati durante il corteo. Tra la folla la situazione degenererà rapidamente: nel caos degli scontri, il giovane resterà ferito, scatenando il panico tra i presenti.

Il soccorso di Irene, Barbara e Delia

A prestare i primi soccorsi saranno tre figure chiave della sua vita: Irene, Barbara e Delia. Le ragazze, presenti sul luogo, si precipiteranno ad aiutarlo vivendo momenti di puro terrore per le sue condizioni. Per Irene, in particolare, la vista dell'uomo che ama coperto di sangue sarà un colpo molto duro: nonostante il loro legame sia logorato dai recenti contrasti, la sofferenza di Johnny riaccenderà in lei un istinto di protezione mai svanito.

Un punto di svolta emotivo

L’incidente non lascerà solo cicatrici fisiche. Per Johnny, questo drammatico evento rappresenterà un momento di profonda riflessione interiore. Il peso delle scelte passate e il dolore per la rottura con Irene lo spingeranno a interrogarsi sul suo futuro e sulla necessità di un cambiamento radicale.

Mentre al Paradiso si continua a lavorare tra nuovi progetti e piccole tensioni quotidiane, il ferimento di Johnny ricorderà a tutti che il mondo esterno sta cambiando rapidamente, portando con sé conflitti che la boutique non potrà più ignorare.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore sono disponibili su RaiPlay, piattaforma gratuita della Rai. Gli episodi restano visualizzabili on demand subito dopo la messa in onda, garantendo la visione di ogni replica in qualsiasi momento.