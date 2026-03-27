Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, preannunciano una settimana in cui le emozioni personali dei personaggi prenderanno il sopravvento sulle dinamiche del grande magazzino. Tra le storie più delicate spiccherà quella di Agata, sempre più schiacciata dal peso delle bugie sul suo presunto corso di restauro a Firenze, che rivelerà il suo segreto su quanto accaduto a Roberto. Intanto, Adelaide tornerà a Milano e inizierà ad avere sospetti sul conto di Ettore e Greta Marchesi.

Agata confessa a Roberto cosa è accaduto a Firenze

Agata continuerà a fingere di frequentare il corso fiorentino, ma la sua inquietudine diventerà sempre più evidente. Una telefonata inattesa la metterà ulteriormente in difficoltà, spingendola a cercare qualcuno con cui sfogarsi. Sarà Roberto la persona a cui deciderà di aprire il cuore: in un momento di fragilità, la ragazza gli rivelerà ciò che ha taciuto alla famiglia, confidandogli un segreto che potrebbe cambiare il suo futuro e incrinare la fiducia dei Puglisi. Mentre Agata affronta il peso della verità, a Il Paradiso delle signore le dinamiche sentimentali si intrecciano. Johnny riuscirà finalmente a parlare con Irene, confessandole quanto il loro bacio lo abbia segnato, mentre la Venere, pur turbata, sembrerà ancora più determinata a portare avanti il matrimonio con Cesare.

Nel frattempo, Delia vivrà giorni di trepidazione dopo aver scoperto la proposta di matrimonio nascosta nell’abito di Botteri, anche se le amiche la inviteranno a non bruciare i tempi.

Adelaide torna a Milano

Parallelamente, la vita dei Guarnieri subirà un’improvvisa scossa. Adelaide, dopo un periodo trascorso in convento a Roma, deciderà di lasciare la capitale e fare ritorno a Villa Guarnieri, cogliendo tutti di sorpresa. Il suo rientro avrà un impatto immediato su Odile, ancora indecisa sulla data delle nozze con Ettore e sempre più bisognosa della presenza della madre. Tuttavia, la contessa avrà dubbi riguardo al fidanzato di sua figlia. A Il Paradiso delle signore, invece, Botteri annuncerà alle Veneri una novità che sembrerà riguardare Delia, salvo poi rivelarsi tutt’altro.

Per evitare che la ragazza resti delusa, Concetta e Irene cercheranno una soluzione diplomatica, mentre la giovane sarta continuerà a sperare che il momento della proposta arrivi davvero. In questo intreccio di segreti, ritorni e sentimenti sospesi, la confessione di Agata a Roberto sarà il punto più intimo e significativo della settimana.