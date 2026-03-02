Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 3 al 13 marzo su Rai 1 alle 16:10, promettono grandi emozioni e colpi di scena. L’indagine di Enrico sul misterioso malessere che colpisce alcuni bambini di Milano arriva a una svolta fondamentale, mentre Concetta si prepara a debuttare in società come volto della nuova lavatrice. Sullo sfondo, la vicenda sentimentale tra Irene e Cesare si complica per l’intervento di Rebecca e la presenza sempre più intensa di Johnny. Intanto, Valeria Craveri tenta il tutto per tutto per lanciare la sua innovativa linea di lingerie al Paradiso, trovando in Marcello un prezioso alleato.

Non mancheranno tensioni in casa Guarnieri e tra i Marchesi, mentre si avvicina per Enrico e Umberto un importante riconoscimento pubblico.

Enrico in prima linea contro l’avvelenamento: arriva il riconoscimento cittadino

Enrico si trova al centro della storyline più drammatica di queste settimane: la sua determinazione nel risolvere il caso dei bambini ammalati lo porta a scoprire che la causa dei disturbi è un avvelenamento da metalli pesanti presente nel terreno dove i piccoli sono soliti giocare. Il giovane medico non esita a recarsi in Svizzera per procurarsi il farmaco necessario, costoso ma decisivo per la cura. Umberto interviene con una donazione per garantire il trattamento anche ai meno abbienti.

Le indagini sulla responsabilità dell’inquinamento si fanno serrate, ma Enrico teme che la burocrazia rallenti la ricerca dei colpevoli. Sarà Rosa, su suggerimento di Marta, a prendere in mano l’inchiesta giornalistica. Il suo impegno e quello di Umberto saranno premiati con un prestigioso attestato di civica benemerenza dal sindaco di Milano, proprio mentre emergono inquietanti legami tra la Banca Guarnieri e le società implicate nell’edificazione dei terreni contaminati.

Nuove alleanze e rivalità: Concetta debutta, Valeria conquista Marcello, tensione tra Irene e Cesare

Concetta, dopo aver accettato di diventare il volto della nuova lavatrice, si trova sotto i riflettori a un evento al Circolo.

L’ansia per il discorso pubblico si mescola all’orgoglio della famiglia e alle aspettative del Paradiso. Nel frattempo, Valeria Craveri non si arrende al rifiuto iniziale di Marcello e, con caparbietà, ottiene un incontro per promuovere la sua collezione di lingerie, nonostante le difficoltà economiche della sua azienda. La sua determinazione conquista Marcello, che la aiuta a ottenere una commessa importante e ad avviare il nuovo corner del Paradiso. Intanto, Irene vive momenti di crisi: la rottura con Cesare è resa ancora più dolorosa dall’intrusione di Rebecca e dalla presenza affettuosa di Johnny, che però decide di farsi da parte per il bene della ragazza. Delia, dal canto suo, cerca di ricucire lo strappo tra i due ex innamorati, mentre la tensione cresce anche tra i Marchesi, sempre più sospettosi nei confronti di Matteo e delle sue reali intenzioni.

Segreti e scelte: Odile alla resa dei conti, nuovi equilibri in Caffetteria

La tensione in casa Guarnieri e tra i Marchesi raggiunge livelli altissimi. Greta, con uno stratagemma, tenta di smascherare Matteo introducendosi in casa Barbieri, mentre Ettore svela a Odile che Matteo è andato a Londra su ordine di Umberto per parlare con sua madre. Odile, sconvolta dalla scoperta, prende una decisione eclatante che potrebbe cambiare gli equilibri familiari. Nel frattempo, in Caffetteria, Concetta cerca una sostituta per Mimmo e Ivana Fabbri si candida al ruolo di cuoca, anche se Ciro inizialmente resta diffidente. Alla fine, sarà proprio Ciro a convincere Ivana ad accettare l’incarico, portando una ventata di novità nel locale.

Sullo sfondo, Johnny lotta con i suoi sentimenti per Irene, mentre il Paradiso vive un clima di cambiamenti e nuove sfide imprenditoriali.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nella precedente puntata del 2 marzo, Concetta ha conquistato la copertina del nuovo numero di Paradiso Market e la famiglia Puglisi si è ritrovata alle prese con la nuova lavatrice. I fratelli Marchesi hanno finalmente scoperto che dietro l’invio di qualcuno a Londra dalla madre c’era la mano di Umberto, il quale ha cercato di giustificarsi con Ettore, ma il confronto si è rivelato tutt’altro che semplice. Durante una cena al Circolo voluta da zia Sandra, Rebecca ha percepito l’importanza della promessa fatta a Irene e ha iniziato a tramare nell’ombra.

Intanto, Enrico ha ricevuto una telefonata preoccupante da Barbara: le condizioni di salute del piccolo Maurizio sono peggiorate e il numero dei bambini colpiti da strani sintomi è in aumento, aumentando la tensione e la preoccupazione in città.