Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da martedì 24 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1, Johnny sarà al centro di una svolta dolorosa. Il ragazzo deciderà di lasciare l’appartamento delle Veneri e di allontanarsi da Irene, incapace di gestire il peso dei sentimenti e la preoccupazione crescente per il suo amico Brian, impegnato in Vietnam. Mentre lui cercherà rifugio nel suo furgone, ci sarà anche un nuovo dramma dietro l'angolo, quando il magazziniere verrà ferito durante una manifestazione.

Johnny lascia l'appartamento delle Veneri

La settimana si aprirà con la decisione drastica di Johnny: il ragazzo sceglierà di lasciare l'appartamento delle Veneri e di vivere nel suo furgone, convinto che la distanza possa aiutarlo a mettere ordine nella sua vita. Irene sentirà immediatamente il vuoto lasciato dalla sua assenza e, rileggendo la canzone che lui aveva scritto per il loro matrimonio, verrà travolta dai ricordi. Intanto, a Il Paradiso delle signore, Delia confiderà alle amiche la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre la nuova collezione verrà lanciata ufficialmente dopo l’approvazione dell’abito provocante realizzato da Gianlorenzo. Ciro, invece, continuerà a interrogarsi sull’atteggiamento cupo di Concetta e inizierà a temere che la presenza di Ivana in Caffetteria sia la causa del suo malumore.

Spazio anche a una lettera di Adelaide, che arriverà a Villa Guarnieri e Umberto deciderà di consegnarla a Odile, ignaro del fatto che quel gesto scatenerà nuove tensioni.

Johnny è in pena per Brian

Nei giorni successivi, la preoccupazione per Brian diventerà sempre più opprimente. Johnny riceverà notizie frammentarie dal fronte e il timore per la sorte dell’amico lo renderà inquieto e vulnerabile. Questa fragilità emergerà con forza durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, dove il ragazzo rimarrà coinvolto in un momento di caos e verrà ferito. Irene, Barbara e Delia correranno subito in suo aiuto, mostrando quanto, nonostante tutto, gli vogliano bene. Nel frattempo, Ciro deciderà di assumere Ivana, permettendo così a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze.

A Il Paradiso delle signore, il servizio fotografico della nuova collezione si rivelerà un successo e Delia conquisterà tutti, tanto che Botteri inizierà a immaginare un futuro importante con lei. Sul fronte dei Marchesi, Ettore continuerà a isolare Odile dai Guarnieri e userà ogni occasione per rafforzare il suo controllo. Marta proverà a raggiungere la cugina, ma verrà ostacolata. La situazione precipiterà quando un manifesto affisso sulla facciata della GMM accuserà Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini: un colpo che Ettore sfrutterà per spingere Odile verso una decisione drastica.