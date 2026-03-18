Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda da martedì 24 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1 mostreranno una settimana intensa, segnata da scelte drastiche, sentimenti irrisolti e tensioni familiari. Le anticipazioni rivelano che Johnny prenderà le distanze da Irene trasferendosi nel suo furgone, lasciando la ragazza sconvolta e incapace di ignorare il vuoto che lui lascerà dietro di sé. Nel frattempo, Johnny verrà ferito, riaccendendo in Irene emozioni che credeva di aver messo a tacere.

Johnny si trasferisce nel furgone e Irene sente la sua mancanza

La settimana si aprirà con la decisione drastica di Johnny: il ragazzo sceglierà di allontanarsi da Irene e si trasferirà nel suo furgone per prendere le distanze. Irene avvertirà immediatamente il vuoto lasciato dalla sua assenza e, rileggendo il testo della canzone che Johnny aveva scritto per il loro matrimonio, si turberà profondamente. Il magazziniere, oltre a soffrire per lei, temerà per il destino del suo amico Brian, impegnato in Vietnam. La situazione raggiungerà un punto critico quando, durante una manifestazione contro la guerra, Johnny verrà ferito. Irene, insieme a Barbara e Delia, accorrerà per soccorrerlo, ritrovandosi faccia a faccia con sentimenti che non ha mai davvero superato.

Nel frattempo, Delia confiderà alle amiche la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre lui inizierà a pensare seriamente a un futuro accanto a lei.

Ettore manipola Odile

Sul fronte familiare, Ciro sarà turbato dal malumore di Concetta e attribuirà il suo atteggiamento alla presenza di Ivana in cucina. Dopo aver riflettuto, deciderà comunque di assumerla, permettendo così a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze. A Villa Guarnieri, la situazione si complicherà quando arriverà una lettera di Adelaide, che Umberto consegnerà a Odile. La ragazza, però, verrà manipolata da Ettore, che la spingerà ad accusare Umberto di aver tramato con la contessa per farle cambiare idea sul suo conto. Lo stilista intensificherà il controllo su Odile, isolandola sempre di più.

Marta capirà il pericolo e proverà a raggiungerla, ma Ettore lo impedirà organizzando una serata a casa Marchesi. Proprio durante quella serata arriverà la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini. Nel frattempo, la gravidanza di Marina si rivelerà un falso allarme, ma tra lei e Matteo qualcosa si incrinerà, aprendo nuovi interrogativi. La tensione esploderà quando un manifesto che accuserà Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini: un colpo durissimo, che Ettore sfrutterà per spingere Odile verso una scelta radicale. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora quali siano le reali intenzioni della figlia della contessa e se deciderà di allontanarsi definitivamente dalla famiglia e di interrompere ogni rapporto con Umberto e Adelaide.