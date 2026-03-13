Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10, si preannunciano ricche di colpi di scena e svolte emotive. Irene, finalmente in pace con Cesare, sogna un matrimonio perfetto, ma Johnny fatica a nascondere i suoi veri sentimenti e si trova davanti a scelte importanti. Nel frattempo, la cucina del Gran Caffè porta nuove tensioni tra Concetta e Ivana, mentre la questione dell’abito nude-look continua a creare scompiglio tra le Veneri. In parallelo, la famiglia Marchesi intensifica i suoi intrighi contro Umberto, coinvolgendo Odile che si trova a dover affrontare dolorose verità familiari.

Proprio Odile, dopo un confronto acceso, deciderà di cambiare vita. Infine, la notizia rivelata da Marina a Matteo rischia di cambiare per sempre il loro futuro.

Marina sconvolge Matteo mentre Odile si allontana da Umberto

Nel cuore delle trame di questa settimana, la relazione tra Matteo e Marina viene scossa da una rivelazione che lascia il giovane senza parole: Marina potrebbe essere incinta. Questa notizia arriva proprio quando Matteo, tormentato dai dubbi e dalle pressioni familiari, ha deciso di chiudere la loro storia. Ora, davanti a questa possibile gravidanza, è costretto a fare i conti con le sue responsabilità e con sentimenti che non può più ignorare. Sul fronte familiare, la tensione tra Odile e Umberto raggiunge il culmine.

Dopo aver letto un articolo che mette in cattiva luce lo zio, la ragazza affronta la verità sulle azioni di famiglia. Il confronto tra i due è duro e, alla fine, Odile sceglie di trasferirsi dai Marchesi, segnando una rottura profonda e forse definitiva con Umberto.

Johnny tra il matrimonio di Irene e la voglia di partire, Delia e Botteri travolti dalla passione

Irene, proiettata verso il suo sogno di nozze con Cesare, coinvolge Johnny per organizzare una sorpresa allo sposo. Ma per il magazziniere è un peso troppo grande: la promessa di suonare al matrimonio della donna che ama lo tormenta e lo spinge a riflettere sul suo futuro. Johnny confida a Barbara il suo desiderio di lasciare Milano, travolto da emozioni che non riesce più a gestire.

Intanto, in atelier, la discussione sull’audace abito nude-look di Botteri si conclude con un lieto fine. Grazie all’intuizione di Valeria e Delia, l’abito viene modificato e la tensione lascia spazio alla creatività – tra Botteri e Delia scoppia improvvisamente la passione, aprendo nuovi scenari sentimentali.

Intrighi, segreti e nuove opportunità al Paradiso

Nel frattempo, la Caffetteria è teatro di nuove dinamiche: Ciro apprezza la cucina di Ivana, ma Concetta si sente sempre più messa da parte e una notizia inattesa rischia di turbare il suo equilibrio appena ritrovato. Sul fronte degli affari, Umberto si trova sotto pressione a causa di un documento compromettente reso pubblico da Rosa e Tancredi, che potrebbe avere conseguenze gravi per lui e per la banca Guarnieri.

Anche le Veneri sono impegnate in accese discussioni sull’abito nude-look, che verranno però risolte positivamente, segnando un momento di crescita collettiva. Infine, Mimmo nota un comportamento strano in Agata e lo confida a Concetta, che decide di partire per Firenze per stare vicino alla figlia.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’ultimo appuntamento trasmesso, Rosa ha scoperto che la banca Guarnieri ha finanziato una società coinvolta nei controversi lavori sui terreni accanto al campetto inquinato, sollevando sospetti e tensioni. Valeria ha ottenuto una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello, mentre Johnny, soffocando i suoi sentimenti, ha aiutato Irene a riappacificarsi con Cesare.

Greta, invece, ha messo in atto un piano audace per cercare il passaporto di Matteo in casa Barbieri, mentre al Circolo, durante i festeggiamenti di fine riprese, Ettore ha confessato a Odile che Matteo era andato a Londra per conto di Umberto, spingendo la ragazza a compiere un gesto tanto inaspettato quanto significativo.